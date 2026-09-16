Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2026 року

Триває 1666-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 278 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7106 дронів-камікадзе та здійснили 2366 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Рижівка, Олексіївка, Юнаківка, Волфине та Мар'їне. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Іволжанське та Товстодубове Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми в районах Бачівська, Коренька та Гірок.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Приліпки, Стариці та Ізбицького, а також у напрямках Малої Вовчої та Волохівки.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Ківшарівки та Табаївки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували в районах Лимана, Ставків та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сім штурмових дій у районах Озерного та Кривої Луки, а також у напрямку Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Осикового, Миколайпілля, Новогригорівки та Довгої Балки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 43 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Приюту, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Степів, Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Водянського, Красноподілля, Новофедорівки та Василівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у напрямках населених пунктів Тернове та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив десять спроб просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Косівцевого, Різдвянки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Зарічного.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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