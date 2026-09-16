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Карта боевых действий в Украине на 16 сентября 2026 года
Продолжается 1666-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 сентября 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 278 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, сбросил 356 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7106 дронов-камикадзе и совершили 2366 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Писаревка, Уланово, Рыжевка, Алексеевка, Юнаковка, Волфине и Марьино. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Иволжанское и Товстодубово Сумской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили три вражеских штурма в районах Бачевска, Коренька и Горок.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 17 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Лимана, Прилепки, Старицы и Избицкого, а также в направлениях Малой Волчьей и Волоховки.
На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Ковшаровки и Табаевки.
Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Дибровы, а также в направлениях Новоселовки и Дробышево.
На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых действий в районах Озерного и Кривой Луки, а также в направлении Николаевки.
На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Юрковка.
На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Осикового, Николаяполья, Новогригорьевки и Долгой Балки.
Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 43 атаки. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Софиевки, Приюта, Кучерового Яра, Свободного, Нового Шахматного, Степов, Ганновки, Нового Донбасса, Доброполья, Водянского, Краснополья, Новофедоровки и Василевки.
На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в направлениях населенных пунктов Терново и Вербовое.
На Гуляйпольском направлении враг предпринял десять попыток продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Косовцево, Рождественское и Волшебное.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Заречного.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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