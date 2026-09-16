Карта боевых действий в Украине на 16 сентября 2026 года

Продолжается 1666-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 278 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, сбросил 356 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7106 дронов-камикадзе и совершили 2366 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Писаревка, Уланово, Рыжевка, Алексеевка, Юнаковка, Волфине и Марьино. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Иволжанское и Товстодубово Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили три вражеских штурма в районах Бачевска, Коренька и Горок.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 17 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Лимана, Прилепки, Старицы и Избицкого, а также в направлениях Малой Волчьей и Волоховки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Ковшаровки и Табаевки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Дибровы, а также в направлениях Новоселовки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых действий в районах Озерного и Кривой Луки, а также в направлении Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Осикового, Николаяполья, Новогригорьевки и Долгой Балки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 43 атаки. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Софиевки, Приюта, Кучерового Яра, Свободного, Нового Шахматного, Степов, Ганновки, Нового Донбасса, Доброполья, Водянского, Краснополья, Новофедоровки и Василевки.

На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в направлениях населенных пунктов Терново и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял десять попыток продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Косовцево, Рождественское и Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Заречного.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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