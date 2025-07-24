Минобороны и Федерация работодателей будут улучшать вещевое обеспечение армии

Минобороны продолжает работать над улучшением вещевого обеспечения ВСУ. В рамках этого процесса Центральное управление развития материального обеспечения (ЦУРМО) и Федерация работодателей Украины (ФРУ) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Соответствующая встреча состоялась с участием начальника ЦУРМО подполковника Максима Кайолы, генерального директора Федерации Руслана Ильичева и представителей ведущих компаний-производителей вещевого имущества для военнослужащих.

Подполковник Максим Кайола отметил, что Минобороны дает приоритет отечественным производителям, поскольку они обеспечивают значительное количество рабочих мест для украинцев.

Он уточнил, что в компаниях, являющихся членами Федерации работодателей, работает более 12 тысяч человек.

О чем договорились стороны:

привлечение добросовестных украинских предприятий для выполнения оборонных заказов;

усовершенствование технических требований к изделиям;

внедрение инновационных решений в сфере вещевого обеспечения;

внедрение прозрачного и понятного алгоритма взаимодействия через цифровой портал Партнер МОУ.

Особое внимание было уделено вопросам качества продукции, добродетели исполнителей, а также стандартизации технических требований. В частности, в направлениях защитной одежды, камуфляжных тканей и нового снаряжения.

Напомним, в течение 2024-2025 годов "Государственный оператор тыла", закупочное агентство Минобороны, потратило более 230 миллионов гривен на закупку женской военной одежды .