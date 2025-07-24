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Міноборони та Федерація роботодавців покращуватимуть речове забезпечення армії: підписано меморандум

Міноборони та Федерація роботодавців
Міноборони та Федерація роботодавців підписали Меморандум / Міноборони

Міноборони продовжує працювати над покращенням речового забезпечення ЗСУ. В рамках цього процесу Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) та Федерація роботодавців України (ФРУ) підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. 

 Про це пише Delo.ua, з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Відповідна зустріч відбулася за участю начальника ЦУРМЗ підполковника Максима Кайоли, генерального директора Федерації Руслана Іллічова та представників провідних компаній-виробників речового майна для військовослужбовців.

Підполковник Максим Кайола зазначив, що Міноборони надає пріоритет вітчизняним виробникам, оскільки вони забезпечують значну кількість робочих місць для українців.

Він уточнив, що в компаніях, які є членами Федерації роботодавців, працює понад 12 тисяч осіб. 

Про що домовилися сторони:

  • залучення добросовісних українських підприємств до виконання оборонних замовлень;
  • удосконалення технічних вимог до виробів;
  • впровадження інноваційних рішень у сфері речового забезпечення;
  • впровадження прозорого та зрозумілого алгоритму взаємодії через цифровий портал "Партнер МОУ".

Особливу увагу було приділено питанням якості продукції, доброчесності виконавців, а також стандартизації технічних вимог. Зокрема, у напрямах захисного одягу, камуфляжних тканин і новітнього спорядження.

Нагадаємо, протягом 2024–2025 років "Державний оператор тилу", закупівельна агенція Міноборони, витратила понад 230 мільйонів гривень на закупівлю жіночого військового одягу.

Автор:
Тетяна Бесараб