Міноборони та Федерація роботодавців покращуватимуть речове забезпечення армії: підписано меморандум

Міноборони продовжує працювати над покращенням речового забезпечення ЗСУ. В рамках цього процесу Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) та Федерація роботодавців України (ФРУ) підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Про це пише Delo.ua, з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Відповідна зустріч відбулася за участю начальника ЦУРМЗ підполковника Максима Кайоли, генерального директора Федерації Руслана Іллічова та представників провідних компаній-виробників речового майна для військовослужбовців.

Підполковник Максим Кайола зазначив, що Міноборони надає пріоритет вітчизняним виробникам, оскільки вони забезпечують значну кількість робочих місць для українців.

Він уточнив, що в компаніях, які є членами Федерації роботодавців, працює понад 12 тисяч осіб.

Про що домовилися сторони:

залучення добросовісних українських підприємств до виконання оборонних замовлень;

удосконалення технічних вимог до виробів;

впровадження інноваційних рішень у сфері речового забезпечення;

впровадження прозорого та зрозумілого алгоритму взаємодії через цифровий портал "Партнер МОУ".

Особливу увагу було приділено питанням якості продукції, доброчесності виконавців, а також стандартизації технічних вимог. Зокрема, у напрямах захисного одягу, камуфляжних тканин і новітнього спорядження.

Нагадаємо, протягом 2024–2025 років "Державний оператор тилу", закупівельна агенція Міноборони, витратила понад 230 мільйонів гривень на закупівлю жіночого військового одягу.