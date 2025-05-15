Речове забезпечення контрактників 18-24 років: що отримують військові

Кожен громадянин, який укладає"Контракт 18–24", отримує повне речове забезпечення, необхідне для проходження військової служби.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міноборони.

За словами полковника Віталія Рябова, начальника відділу постачання управління забезпечення майном та послугами Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ, людина, яка укладає контракт, одразу отримує згідно з Нормами забезпечення все необхідне речове майно для служби.

Що входить до стартового комплекту

Головні убори

Кашкет польовий (кепі бойове)

Кепі (тип К)

Панама літня польова

Шапка-феска (шапка-підшоломник)

Шапка зимова

Обмундирування

Костюм літній польовий

Штани костюма літнього польового

Костюм-утеплювач

Костюм вітровологозахисний демісезонний або пончо

Куртка демісезонна

Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова)

Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові)

Сорочка-поло

Сорочка бойова

Рукавички демісезонні

Рукавички зимові

Шарф-труба літній

Шарф-труба зимовий

Білизна

Фуфайка (з короткими рукавами)

Труси чоловічі

Труси жіночі

Топ жіночий

Білизна натільна демісезонна

Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)

Шкарпетки літні (трекінгові)

Шкарпетки зимові (трекінгові)

Взуття

Напівчеревики

Черевики літні

Черевики з високими берцями зимові

Капці казармені

Бахіли утеплені

Чоботи гумові

Спорядження

Рукавички тактичні

Беруші спеціальні індивідуальні

Ремінь брючний

Сумка транспортна індивідуальна

Сумка адміністративна

Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни

Мішок спальний

Килим спальний польовий ізоляційний

Сидіння польове ізоляційне

Фляга індивідуальна польова

Чохол для фляги індивідуальної польової

Казанок індивідуальний польовий

Чохол для шолома бойового балістичного

Чохол для бронежилета модульного або полегшеного

Засоби індивідуального захисту

Окуляри захисні балістичні

Шолом бойовий балістичний

Бронежилет модульний або полегшений

В Міноборони наголосили, що цей комплект забезпечує повну готовність військовослужбовця до виконання службових обов'язків у різних кліматичних умовах та обставинах.

Про "Контракт 18-24"

Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги. Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1млн грн.

Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.

Учасникам проєкту також доступні:

"нульова" іпотека;

безоплатне навчання у вишах;

повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування;

право на виїзд за кордон після одного року служби.

Після завершення контракту надається 12-місячний імунітет від мобілізації, передбачений законом.

Нагадаємо, протягом 2024–2025 років "Державний оператор тилу", закупівельна агенція Міноборони, витратила понад 230 мільйонів гривень на закупівлю жіночого військового одягу.