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Вещевое обеспечение контрактников 18-24 лет: что получают военные
Каждый гражданин, заключающий "Контракт 18-24", получает полное вещевое обеспечение, необходимое для прохождения военной службы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минобороны.
По словам полковника Виталия Рябова, начальника отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ, человек, заключающий контракт, сразу получает согласно Нормам обеспечения все необходимое вещевое имущество для службы.
Что входит в стартовый комплект
Головные уборы
- Кашкет полевой (кепи боевое)
- Кепи (тип К)
- Панама летняя полевая
- Шапка-феска (шапка-подшлемник)
- Шапка зимняя
Обмундирование
- Костюм летний полевой
- Брюки летнего полевого костюма
- Костюм-утеплитель
- Костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо.
- Куртка демисезонная
- Куртка ветровлагозащитная зимняя (утепленная куртка полевая)
- Брюки ветровлагозащитные зимние (штаны утепленные полевые)
- Рубашка-поло
- Рубашка боевая
- Перчатки демисезонные
- Перчатки зимние
- Шарф-труба летний
- Шарф-труба зимняя
Белье
- Фуфайка (с короткими рукавами)
- Трусы мужские
- Трусы женские
- Топ женский
- Белье нательное демисезонное
- Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)
- Носки летние (трекинговые)
- Носки зимние (трекинговые)
Обувь
- Полуботинки
- Ботинки летние
- Ботинки с высокими берцами зимние
- Капцы казармени
- Бахилы утеплены
- Сапоги резиновые
Снаряжение
- Перчатки тактические
- Беруши специальные индивидуальные
- Ремень брючный
- Сумка транспортная индивидуальная
- Сумка административная
- Сумка-результат для предметов личной гигиены
- Мешок спальный
- Ковер спальный полевой изоляционный
- Сидение полевое изоляционное
- Фляга индивидуальная полевая
- Чехол для фляги индивидуальной полевой
- Котелок индивидуальный полевой
- Чехол для шлема боевого баллистического
- Чехол для бронежилета модульного или облегченного
Средства индивидуальной защиты
- Очки защитные баллистические
- Шлем боевой баллистический
- Бронежилет модульный или облегченный
В Минобороны подчеркнули, что этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к исполнению служебных обязанностей в разных климатических условиях и обстоятельствах.
О "Контракте 18-24"
Проект Контракт 18-24 гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы. После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1млн грн.
Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн, а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.
Участникам проекта также доступны:
- "нулевая" ипотека;
- безвозмездное обучение в вузах;
- полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;
- право на выезд за границу после одного года службы.
После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.
Напомним, в течение 2024-2025 годов "Государственный оператор тыла", закупочное агентство Минобороны, потратило более 230 миллионов гривен на закупку женской военной одежды .