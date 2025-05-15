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Вещевое обеспечение контрактников 18-24 лет: что получают военные

Вещевой набор военных
Вещевой набор обеспечивает полную готовность военнослужащего / Минобороны

Каждый гражданин, заключающий "Контракт 18-24", получает полное вещевое обеспечение, необходимое для прохождения военной службы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минобороны.

По словам полковника Виталия Рябова, начальника отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ, человек, заключающий контракт, сразу получает согласно Нормам обеспечения все необходимое вещевое имущество для службы.

Что входит в стартовый комплект

Головные уборы

  • Кашкет полевой (кепи боевое)
  • Кепи (тип К)
  • Панама летняя полевая
  • Шапка-феска (шапка-подшлемник)
  • Шапка зимняя

Обмундирование

  • Костюм летний полевой
  • Брюки летнего полевого костюма
  • Костюм-утеплитель
  • Костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо.
  • Куртка демисезонная
  • Куртка ветровлагозащитная зимняя (утепленная куртка полевая)
  • Брюки ветровлагозащитные зимние (штаны утепленные полевые)
  • Рубашка-поло
  • Рубашка боевая
  • Перчатки демисезонные
  • Перчатки зимние
  • Шарф-труба летний
  • Шарф-труба зимняя
Фото 2 — Вещевое обеспечение контрактников 18-24 лет: что получают военные

Белье

  • Фуфайка (с короткими рукавами)
  • Трусы мужские
  • Трусы женские
  • Топ женский
  • Белье нательное демисезонное
  • Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)
  • Носки летние (трекинговые)
  • Носки зимние (трекинговые)

Обувь

  • Полуботинки
  • Ботинки летние
  • Ботинки с высокими берцами зимние
  • Капцы казармени
  • Бахилы утеплены
  • Сапоги резиновые
Фото 3 — Вещевое обеспечение контрактников 18-24 лет: что получают военные

Снаряжение

  • Перчатки тактические
  • Беруши специальные индивидуальные
  • Ремень брючный
  • Сумка транспортная индивидуальная
  • Сумка административная
  • Сумка-результат для предметов личной гигиены
  • Мешок спальный
  • Ковер спальный полевой изоляционный
  • Сидение полевое изоляционное
  • Фляга индивидуальная полевая
  • Чехол для фляги индивидуальной полевой
  • Котелок индивидуальный полевой
  • Чехол для шлема боевого баллистического
  • Чехол для бронежилета модульного или облегченного

Средства индивидуальной защиты

  • Очки защитные баллистические
  • Шлем боевой баллистический
  • Бронежилет модульный или облегченный

В Минобороны подчеркнули, что этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к исполнению служебных обязанностей в разных климатических условиях и обстоятельствах.

О "Контракте 18-24"

Проект Контракт 18-24 гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы. После подписания контракта военнослужащий сразу получает   200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет   1млн грн.

Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать   до 120 тыс. грн,   а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.

Участникам проекта также доступны:

  • "нулевая" ипотека;
  • безвозмездное обучение в вузах;
  • полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;
  • право на выезд за границу после одного года службы.

После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.

Напомним, в течение 2024-2025 годов "Государственный оператор тыла", закупочное агентство Минобороны, потратило более 230 миллионов гривен на закупку женской военной одежды .

Автор:
Татьяна Бессараб