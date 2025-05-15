Вещевое обеспечение контрактников 18-24 лет: что получают военные

Каждый гражданин, заключающий "Контракт 18-24", получает полное вещевое обеспечение, необходимое для прохождения военной службы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минобороны.

По словам полковника Виталия Рябова, начальника отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ, человек, заключающий контракт, сразу получает согласно Нормам обеспечения все необходимое вещевое имущество для службы.

Что входит в стартовый комплект

Головные уборы

Кашкет полевой (кепи боевое)

Кепи (тип К)

Панама летняя полевая

Шапка-феска (шапка-подшлемник)

Шапка зимняя

Обмундирование

Костюм летний полевой

Брюки летнего полевого костюма

Костюм-утеплитель

Костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо.

Куртка демисезонная

Куртка ветровлагозащитная зимняя (утепленная куртка полевая)

Брюки ветровлагозащитные зимние (штаны утепленные полевые)

Рубашка-поло

Рубашка боевая

Перчатки демисезонные

Перчатки зимние

Шарф-труба летний

Шарф-труба зимняя

Белье

Фуфайка (с короткими рукавами)

Трусы мужские

Трусы женские

Топ женский

Белье нательное демисезонное

Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)

Носки летние (трекинговые)

Носки зимние (трекинговые)

Обувь

Полуботинки

Ботинки летние

Ботинки с высокими берцами зимние

Капцы казармени

Бахилы утеплены

Сапоги резиновые

Снаряжение

Перчатки тактические

Беруши специальные индивидуальные

Ремень брючный

Сумка транспортная индивидуальная

Сумка административная

Сумка-результат для предметов личной гигиены

Мешок спальный

Ковер спальный полевой изоляционный

Сидение полевое изоляционное

Фляга индивидуальная полевая

Чехол для фляги индивидуальной полевой

Котелок индивидуальный полевой

Чехол для шлема боевого баллистического

Чехол для бронежилета модульного или облегченного

Средства индивидуальной защиты

Очки защитные баллистические

Шлем боевой баллистический

Бронежилет модульный или облегченный

В Минобороны подчеркнули, что этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к исполнению служебных обязанностей в разных климатических условиях и обстоятельствах.

О "Контракте 18-24"

Проект Контракт 18-24 гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы. После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1млн грн.

Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн, а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.

Участникам проекта также доступны:

"нулевая" ипотека;

безвозмездное обучение в вузах;

полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;

право на выезд за границу после одного года службы.

После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.

Напомним, в течение 2024-2025 годов "Государственный оператор тыла", закупочное агентство Минобороны, потратило более 230 миллионов гривен на закупку женской военной одежды .