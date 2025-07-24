Рынок новых авто в ЕС продолжает падать: доля продаж электрокаров составляет 15,6%

В первой половине 2025 года количество новых регистраций автомобилей в ЕС сократилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительное падение продаж на 7,3% в годовом исчислении в июне свидетельствует о сложной глобальной экономической ситуации для автопроизводителей.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА).

До июня 2025 года доля электромобилей на аккумуляторных батареях на рынке ЕС составила 15,6%, что выше низкого базового уровня в 12,5% в первой половине 2024 года. Регистрация гибридных электромобилей продолжают расти, заняв 34,8% рынка и оставаясь лучшим выбором среди потребителей Европейского Союза.

В то же время совокупная доля рынка бензиновых и дизельных автомобилей снизилась до 37,8% по сравнению с 48,2% за аналогичный период в прошлом году. На трех из четырех крупнейших рынков ЕС, на которые приходится более 60% регистраций электромобилей, наблюдался рост: в Германии (+35,1%), Бельгии (+19,5%) и Нидерландах (+6,1%). Это контрастирует с Францией, где наблюдалось понижение на 6,4%.

Количество регистраций гибридных электромобилей в первой половине этого года достигло 469 410 единиц. Этому способствовал рост продаж на таких ключевых рынках, как Германия (+55,1%) и Испания (+82,5%), а также Италия (+56,3%). В результате доля гибридных электромобилей в общем количестве регистраций автомобилей в ЕС теперь составляет 8,4% по сравнению с 6,9% в июне 2024 года с начала года.

К концу июня 2025 г. число регистраций автомобилей с бензиновым двигателем сократилось на 21,2%, причем снижение наблюдалось на всех основных рынках евроблока. Наибольшее падение наблюдалось во Франции, где количество регистраций упало на 33,7%. За ней следуют Германия (-27,8%), Италия (-17,2%) и Испания (-13,4%).

Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 31,6 тысячи дизельных легковых автомобилей – это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дизельные модели теряют долю рынка среди как новых, так и подержанных автомобилей.