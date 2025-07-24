Ринок нових авто в ЄС продовжує падати: частка продажів електрокарів становить 15,6%

У першій половині 2025 року кількість нових реєстрацій автомобілів у ЄС скоротилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Значне падіння продажів на 7,3% у річному обчисленні у червні свідчить про складну глобальну економічну ситуацію для автовиробників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Асоціації європейських виробників автомобілів (АСЕА).

До червня 2025 року частка електромобілів на акумуляторних батареях на ринку ЄС становила 15,6%, що вище за низький базовий рівень у 12,5% у першій половині 2024 року. Реєстрації гібридних електромобілів продовжують зростати, зайнявши 34,8% ринку та залишаючись кращим вибором серед споживачів Європейського Союзу.

У той же час сукупна частка ринку бензинових і дизельних автомобілів знизилася до 37,8% порівняно з 48,2% за аналогічний період минулого року. На трьох із чотирьох найбільших ринків ЄС, на які припадає понад 60% реєстрацій електромобілів, спостерігалося зростання: у Німеччині (+35,1%), Бельгії (+19,5%) та Нідерландах (+6,1%). Це контрастує з Францією, де спостерігалося зниження на 6,4%.

Кількість реєстрацій гібридних електромобілів у першій половині цього року досягла 469 410 одиниць. Цьому сприяло зростання обсягів продажу на таких ключових ринках, як Німеччина (+55,1%) та Іспанія (+82,5%), а також Італія (+56,3%). В результаті частка гібридних електромобілів в загальній кількості реєстрацій автомобілів в ЄС тепер становить 8,4%, порівняно з 6,9% у червні 2024 року з початку року.

До кінця червня 2025 року число реєстрацій автомобілів з бензиновим двигуном скоротилося на 21,2%, причому зниження спостерігалося на всіх основних ринках євроблоку. Найбільше падіння спостерігалося у Франції, де кількість реєстрацій упала на 33,7%. За нею йдуть Німеччина (-27,8%), Італія (-17,2%) та Іспанія (-13,4%).

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 31,6 тисячі дизельних легкових автомобілів — це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дизельні моделі втрачають частку ринку серед як нових, так і вживаних авто.