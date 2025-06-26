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Ринок авто з пробігом зростає: що найчастіше завозили та купували

авто
Volkswagen Golf та Skoda Octavia — лідери серед авто з-за кордону / Depositphotos

У травні 2025 року в Україні було вперше зареєстровано 22,5 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із-за кордону. Це на 6% більше, ніж у квітні, та на 12,4% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Від початку року показники стабільно зростають: у січні зареєстрували 14,5 тисячі таких авто, у лютому — 17,7 тис., у березні — 20 тис., у квітні — 21,2 тис.

Найчастіше на першу реєстрацію подавали автомобілі марки Volkswagen — ця марка впевнено лідирує, випереджаючи Audi та Nissan. У десятку найпопулярніших брендів також увійшли: Renault, BMW, Tesla, Ford, Skoda, Hyundai та Kia.

Фото 2 — Ринок авто з пробігом зростає: що найчастіше завозили та купували

Серед окремих моделей найбільшим попитом користувався Volkswagen Golf, включно з електричною версією e-Golf. Друге місце посіла Skoda Octavia, третє — Volkswagen Tiguan.

Цей кросовер раніше активно змагався з Audi Q5, однак тепер більше конкурує з електричною Tesla Model Y.

Фото 3 — Ринок авто з пробігом зростає: що найчастіше завозили та купували

Середній вік вживаних авто, що поповнили український автопарк у травні, склав 9,6 року — приблизно стільки ж, як і у квітні.

На додачу до масових моделей, у травні в Україну також завезли кілька преміальних авто: 1 Ferrari, 4 Bentley, 5 Lamborghini та 12 Maserati.

Додамо, протягом останніх 12 місяців на українських інтернет-майданчиках було розміщено майже 2,6 мільйона унікальних оголошень про продаж вживаних легкових автомобілів. 

Автор:
Тетяна Гойденко