Рынок авто с пробегом растет: что чаще всего завозили и покупали

В мае 2025 года в Украине было впервые зарегистрировано 22,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 6% больше, чем в апреле, и на 12,4% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

С начала года показатели стабильно растут: в январе зарегистрировали 14,5 тысяч таких авто, в феврале — 17,7 тыс., в марте — 20 тыс., в апреле — 21,2 тыс.

Чаще всего на первую регистрацию подавали автомобили марки Volkswagen – эта марка уверенно лидирует, опережая Audi и Nissan. В десятку самых популярных брендов вошли: Renault, BMW, Tesla, Ford, Skoda, Hyundai и Kia.

Среди отдельных моделей наибольшим спросом пользовался Volkswagen Golf, включая электрическую версию e-Golf. Второе место заняла Skoda Octavia, третье – Volkswagen Tiguan.

Этот кроссовер раньше активно соревновался с Audi Q5, однако теперь больше конкурирует с электрической Tesla Model Y.

Средний возраст подержанных автомобилей, пополнивших украинский автопарк в мае, составил 9,6 года — примерно столько же, сколько и в апреле.

Вдобавок к массовым моделям, в мае в Украину также завезли несколько премиальных авто: 1 Ferrari, 4 Bentley, 5 Lamborghini и 12 Maserati.

Добавим, за последние 12 месяцев на украинских интернет-площадках было размещено почти 2,6 миллиона уникальных объявлений о продаже подержанных легковых автомобилей.