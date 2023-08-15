Чергова ІПСО: росіяни намагаються посварити українців та викликати ненависть до мешканців Львівщини

Ворог запустив чергову ІПСО у соціальних мережах, яка має на меті розпалити ненависть до мешканців Львівської області. У соцмережі TikTok з'явився хештег "Фортеця Львів", під яким опублікований іронічний кавер на пісню гурту Антитіла "Фортеця Бахмут".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

У саркастичних роликах Львову приписують більше руйнувань, аніж Маріуполю чи Бахмуту та висміюються високі ціни на оренду квартир. Містян звинувачують у тому, що начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність.

Як правило, відео публікують або на порожніх акаунтах, або на сторінках, де уже є багато роликів зі "зрадою".

Таким примітивним чином росіяни намагаються розпалити ненависть всередині України, налаштовуючи мешканців різних областей один проти одного.

У ЦСК наголошують на тому, що зараз важливо пам'ятати, що ворог в українців один, і це – Росія. І безпечних місць в Україні не буде в жодній області до повної перемоги.

Росіяни користуються такими "вкидами" досить часто. ЦСК фіксував схоже вороже ІПСО на Одещині: після атак по інфраструктурі та зникнення світла росіяни запускали в регіоні меседж про те, що "у Києві та Львові світло є, тому що влада любить ці міста більше".

Також для одеситів росіяни придумали дезінформацію, про "чорних трансплантологів", які відправляють органи вбитих одеситів у Львів, а після щоденних ракетних обстрілів в Одесі, в липні запускався меседж про те, що Київ добре охороняється ППО, а про Одесу, мовляв, забули.

Зауважимо, що від початку контрнаступу з українськими військовими масово почали зв'язуватися родичі з РФ. Це одна з російських інформаційних спецоперацій проти України, щоб емоційно тиснути на українських захисників.