"Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО

Компания «Украинская оборонная промышленность» (УОП) получит лицензию от Česká zbrojovka. на изготовление стрелкового оружия.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Подписанное соглашение позволит составлять винтовки стандарта НАТО, в частности модель CZ BREN 2, в Украине и оснастить ВСУ проверенным, высококачественным стандартным огнестрельным оружием, которое усилит их оперативные возможности.

CZ BREN 2 используют военные формирования и правоохранительные органы по всему миру, например армия Чешской Республики, Вооруженные силы Украины, Оперативная группа французской национальной жандармерии (GIGN), португальская армия, польская пограничная служба, румынская жандармерия и т.д.

"Передача технологий от стран-членов НАТО является ключевым моментом для нашей компании, обусловленным успешным международным партнерством и реформой ОПК. Эта инициатива является важным шагом на пути создания Арсенала свободного мира в Украине", - подчеркнул генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

"Для нас большая честь поддерживать усилия Украины, направленные на принятие стандартного оборудования НАТО и повышение возможности ее оборонной промышленности. Этот первый шаг к полномасштабному проекту по передаче технологий для винтовки CZ BREN 2 является прямым следствием ее успешного применения Вооруженными силами Украины на поле боя в Украине ", - отметил Ян Заиц, генеральный директор "Черная zbrojovka".

Напомним, акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" подписало меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем – MBDA Deutschland.