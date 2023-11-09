Трансформацію шахтарських громад з вичерпаним ресурсом вугілля треба починати попри війну - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що справедлива трансформація вугільних регіонів, де шахти вичерпали свій ресурс, має починатися вже зараз, попри війну. Про це, як передає пресслужба уряду, він сказав у зверненні до учасників установчих зборів Асоціації вугільних громад в рамках заходу "Справедлива трансформація 2023".

За словами очільника уряду, вже зараз ведеться робота над тестуванням концепції справедливої трансформації, зокрема в Червоноградському вугільному регіоні у Львівській області.

Прем’єр при цьому наголосив, що держава не збирається зараз закривати шахти, які мають перспективи й можливість видобувати, а шахти, які вичерпали свій ресурс, будуть планово закриватися.

"Тут важлива правильна послідовність дій: спочатку дати людям альтернативу в працевлаштуванні і забезпеченні своїх родин, а потім вирішувати долю тих чи інших шахт", — підкреслив Шмигаль.

Він нагадав, що за підтримки міжнародних партнерів — Світового Банку, уряду Німеччини та Європейської комісії — Україна розпочала політику справедливої трансформації ще у 2020 році: була ухвалена відповідна концепція та напрацьовано державну програму справедливої трансформації.

"Україна налаштована реалізувати цю модель регіонального розвитку. Наша мета — підвищити якість життя людей, дати їм нові можливості, зробити розвиток громад всебічним та гармонійним. У травні уряд ухвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року. Прагнемо посилити енергобезпеку держави і одночасно досягнути європейських стандартів низьковуглецевої економіки", — сказав прем’єр.

Глава уряду також підкреслив, що Україна буде невід’ємною частиною "зеленого переходу". Вже незабаром має бути представлено перший проект національного плану з енергетики і клімату, що поєднуватиме відновлення і "зелений перехід".

"В середньостроковій і довгостроковій перспективі йдеться, в тому числі, про модернізацію старих ТЕС і ТЕЦ, про розвиток зеленої генерації, про водневі технології", — зазначив Шмигаль.

В цьому контексті, за його словами, створення Асоціації вугільних громад є важливим, окільки спільними зусиллями вона зможе представляти свої інтереси перед центральною та регіональною владою та комунікувати з партнерами.

Голова Кабміну закликав міжнародних партнерів до підтримки асоціації та залучення її до розробки політик майбутнього Фонду справедливої трансформації. Цей фонд, за його словами, буде довгостроковим інструментом імплементації та фінансування проектів, закладе матеріальну основу під конкретні ініціативи для комплексних перетворень у вугільних громадах.

Нагадаємо, що як заявляв Шмигаль за рік до повномасштабної війни, реалізація стратегії трансформації вугільних регіонів України за песимістичного сценарію може затягтися до 2070 року. Оптимістичні ж плани передбачають реалізацію цієї стратегії до 2040 року.

Зазначимо при цьому, що 3 листопада Кабінет міністрів спростив імпорт виробничого обладнання для створення нових підприємств у шахтарських містах: за нього більше не треба платити податок на додану вартість.