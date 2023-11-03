Кабмін дозволив імпорт обладнання для нових виробництв у шахтарських містах без сплати ПДВ

Кабінет міністрів визначив, що нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити виробниче обладнання без сплати податку на додану вартість. Про це повідомляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

На засіданні 3 листопада Кабмін затвердив відповідний порядок на виконання пункту 68.2 перехідних положень Податкового кодексу. Останній передбачає звільнення від ПДВ імпорту певного обладнання та комплектуючих до 1 січня 2037 року.

"Ідеться саме про нові підприємства, які створюються у 20 містах Волинської, Донецької, Луганської та Львівської областей та відповідають низці вимог", - вказав Шмигаль. Втім, список самих міст наразі не наводиться, а відповідну постанову уряд ще не опублікував.

Прем'єр лиш зазначив, що завдяки цьому рішенню інвестор отримає вигідні умови, люди в цих шахтарських містах — нову роботу, громади — нові можливості, а держава — простір поступово реорганізовувати збиткові шахти або шахти, які закриваються.

Спрощення підтвердження ступеня локалізації виробництва транспорту

Окрім цього, Кабмін у п'ятницю вніс зміни до порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, а саме це стосується виробників спеціалізованих вантажних автомобілів та автовишок, що раніше не вироблялися в Україні, а також нових моделей автобусів та автомобілів.

Їм дозволено поряд з сертифікатами відповідності використовувати для підтвердження ступеню локалізації сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN).

"Це дасть змогу підтримати саме українських виробників при державних закупівлях. Ті, хто зараз інвестує у нові виробництва, нові лінії, нові розробки, матимуть стимули від держави", - вказав Шмигаль.

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