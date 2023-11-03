Кабмин разрешил импорт оборудования для новых производств в шахтерских городах без НДС

Кабинет министров определил, что новые предприятия в шахтерских городах смогут завозить производственное оборудование без уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом сообщают премьер-министр Денис Шмыгаль и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На заседании 3 ноября Кабмин утвердил соответствующий порядок во исполнение пункта 68.2 переходных положений Налогового кодекса. Последний предусматривает освобождение от НДС импорта определенного оборудования и комплектующих до 1 января 2037 года.

"Речь идет именно о новых предприятиях, которые создаются в 20 городах Волынской, Донецкой, Луганской и Львовской областей и отвечают ряду требований", - указал Шмыгаль. Впрочем, список самих городов пока не приводится, а соответствующее постановление правительство еще не опубликовало.

Премьер лишь отметил, что благодаря этому решению инвестор получит выгодные условия, люди в этих шахтерских городах — новую работу, общины — новые возможности, а государство — пространство постепенно реорганизовывать закрывающиеся убыточные шахты или шахты, которые закрываются.

Упрощение подтверждения степени локализации производства транспорта

Кроме того, Кабмин в пятницу внес изменения в порядок подтверждения степени локализации производства товаров, а именно это касается производителей ранее не производившихся в Украине специализированных грузовых автомобилей и автовышек, а также новых моделей автобусов и автомобилей.

Им разрешено наряду с сертификатами соответствия использовать для подтверждения степени локализации сертификат типа оборудования (или сертификат типа транспортного средства) или свидетельство присвоения международного идентификационного кода производителя (WMI), входящего в структуру идентификационного номера колесного транспортного средства (VIN).

"Это позволит поддержать именно украинских производителей при государственных закупках. Те, кто сейчас инвестирует в новые производства, новые линии, новые разработки, будут иметь стимулы от государства", - указал Шмыгаль.

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