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Незаконная добыча на миллиард гривен. Дело экс-директоров "Волыньугля" передали в суд
Правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении четырех бывших гендиректоров госпредприятия "Волыньуголь", подозреваемых в незаконной добыче полезных ископаемых. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Досудебное расследование, завершенное работниками ДБР, касалось чиновников, возглавлявших "Волыньуголь" с 2017 по 2022 годы. По данным правоохранителей, из-за злоупотребления чиновников экологии и недрам был нанесен ущерб на 1,17 млрд гривен.
Следствие установило, что в 2018 году у предприятия закончились специальные разрешения Государственной службы геологии и недр Украины на добычу угля. Однако тогдашний руководитель "Волыньугля" дал подчиненным указание продолжать работу.
Как отметили в ДБР, замена гендиректора не изменила ситуацию: каждый из трех преемников продолжал нелегальную добычу угля, несмотря на нарушение законодательства и сопутствующий вред экологии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За четыре года на шахтах незаконно было добыто 132,4 тыс. тонн полезных ископаемых. Уголь продавали по действующим контрактам государственного предприятия.
Бывших должностных лиц обвиняют в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения (по разным частям ст. 240 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.
Источник фото: ua.depositphotos.com