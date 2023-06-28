Незаконная добыча на миллиард гривен. Дело экс-директоров "Волыньугля" передали в суд

Правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении четырех бывших гендиректоров госпредприятия "Волыньуголь", подозреваемых в незаконной добыче полезных ископаемых. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Досудебное расследование, завершенное работниками ДБР, касалось чиновников, возглавлявших "Волыньуголь" с 2017 по 2022 годы. По данным правоохранителей, из-за злоупотребления чиновников экологии и недрам был нанесен ущерб на 1,17 млрд гривен.

Следствие установило, что в 2018 году у предприятия закончились специальные разрешения Государственной службы геологии и недр Украины на добычу угля. Однако тогдашний руководитель "Волыньугля" дал подчиненным указание продолжать работу.

Как отметили в ДБР, замена гендиректора не изменила ситуацию: каждый из трех преемников продолжал нелегальную добычу угля, несмотря на нарушение законодательства и сопутствующий вред экологии.

За четыре года на шахтах незаконно было добыто 132,4 тыс. тонн полезных ископаемых. Уголь продавали по действующим контрактам государственного предприятия.

Бывших должностных лиц обвиняют в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения (по разным частям ст. 240 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

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