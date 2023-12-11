На "Волиньвугіллі" виявили нестачу обладнання вартістю мільйони гривень

На складах та дільницях держпідприємства "Волиньвугілля" не вистачає обладнання на понад 13 млн гривень. Про це повідомила Держаудитслужба за результатами перевірки.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

У рамках ревізії, яка охопила період з 1 січня 2020 року по 31 березня 2023 року, також виявлено, що підприємство допустило нецільове використання бюджетних коштів. Зазначається, що 31,8 млн грн було передбачено на реструктуризацію вугільної галузі, а "Волиньвугілля" спрямувало їх на на виплату зарплат адміністративно-управлінському апарату.

Крім того, аудитори встановили, що підприємство зволікало зі стягненням дебіторської заборгованості з боржників у межах терміну позовної давності. Через це воно втратило доходи на 20,5 млн гривень.

"Подібні фінансові порушення на підприємствах у вугільній галузі є серйозною проблемою, яка може призвести до кризового стану в енергозбереженні та мати довгострокові наслідки для економіки загалом", – вказали в Держаудитслужбі.

"Волиньвугілля": скандали з підприємством

Держпідприємство "Волиньвугілля" вже не вперше опиняється в полі зору українських структур.

Влітку правоохоронці направили до суду обвинувальні акти щодо чотирьох колишніх гендиректорів ДП, яких підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин.

Досудове розслідування, завершене працівниками ДБР, стосувалося чиновників, які очолювали "Волиньвугілля" із 2017 по 2022 роки. За даними правоохоронців, протягом чотирьох років на шахтах незаконно було видобуто 132,4 тис. тонн корисних копалин. Вугілля продавали за чинними контрактами держпідприємства.

Зловживання з боку посадовців завдали збитків екології та надрам на 1,17 млрд гривень.