Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" из-за долгов за электроэнергию может остановиться – глава НПГУ

Государственное предприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" (Донецкая область) оказалось под угрозой остановки из-за непрофессиональных действий руководства шахты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

По его словам, Кабинет министров должен заняться вопросами долгов государственных шахт.

"Госпредприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" в очередной раз оказалось под угрозой остановки из-за долгов за электроэнергию", – написал Волынец.

Он отметил, что долг шахтоуправления "Южнодонбасское №1", которое находится в управлении Министерства энергетики, формируется начиная с 2018 года и по состоянию на январь 2022 года достиг критических 195,5 млн грн.

При этом, он подчеркнул, что расположенная рядом шахта имени Сургая, которая имеет идентичные показатели по реализации продукции, почти всегда своевременно рассчитывается за потребленную электроэнергию.

"Правительство должно немедленно взять под контроль не только эту ситуацию, но вообще проблему долгов государственных шахт. Ибо как мы время от времени видим по ситуации на ШУ "Южнодонбасское №1", из-за бестолковых решений менеджеров тысячи работников угольной отрасли снова подвергаются риску остаться без работы", – резюмировал глава НПГУ.

Ранее сообщалось, что 18 декабря прошлого года 12 проходчиков шахты "Новодружеская" отказались выезжать на-гора с четвертой смены.

В связи с этим, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что ситуация по выплате заработной платы шахтерам в течение 2021 года оставалась критической.

Напомним, 3 сентября 2020 года 12 горняков шахты "Октябрьская" объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены.

Позднее аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями. Протестующие требовали, в частности, повышения заработной платы и улучшения условий труда.

16 октября горняки прекратили забастовку и начали подниматься на поверхность. Впоследствии администрация предприятия подала в суд на бастовавших шахтеров.