Три месяца без зарплат: на Донбассе неделю бастуют горняки

В Донецкой и Луганской областях седьмой день продолжаются забастовки горняков.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец, 18 декабря 12 проходчиков шахты "Новодружеская" отказались выезжать на-гора с четвертой смены.

По его словам, руководство предприятия задолжало шахтерам зарплату за три месяца.

Волынец отметил, что добыча угля на сегодняшний день приостановлена, на шахте поддерживается жизнеобеспечение. Впоследствии забастовка переросла в наземный протест.

"Несмотря на давление со стороны администрации предприятия, горняки отказываются спускаться в шахту, пока им не выплатят зарплатную задолженность за три месяца", – написал глава НПГУ.

После этого протест перешел в формат наземной акции протеста, однако, несмотря на законные условия работников, руководство предприятия пытается с помощью правоохранителей заставить горняков возобновить работу.

Кроме этого, продолжается забастовка на шахте "Капитальная" ГП "Мирноградуголь", "Горная" ГП "Первомайскуголь" и "Центральная" ГП "Мирноградуголь".

В частности, на шахте "Горная" 15 работников с 20 декабря отказываются выходить на поверхность. По информации "Вчасно", среди них председатель НПГУ этого предприятия Дмитрий Одинцов, который уже четвертые сутки отказывается от еды.

Профсоюзный лидер рассказал, что зарплату горнякам на шахте "Горная" платят раз в 3-4 месяца.

"Сейчас перед Новым годом шахтеры бастуют, они получат какие-то деньги из-за забастовки, и потом им снова не будут платить. Новая шахтерская забастовка начнется на 8 марта, затем перед 9 мая, затем перед Днем шахтера, а затем снова накануне Нового года", – рассказал Одинцов.

Другие шахтеры анонсируют начало голодовки с понедельника в случае невыплаты зарплатного долга, который длится с сентября и достиг уже 43 млн грн.

В свою очередь уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что ситуация по выплате заработной платы шахтерам в течение 2021 года оставалась критической.

"По данным Государственной службы по вопросам труда Украины, общая сумма задолженности по предприятиям, принадлежащим к сфере управления Министерства энергетики Украины, по состоянию на 1 января 2021 года составила 169 млн грн, 6 декабря – уже более 654 млн грн", – отметила Денисова.

По ее словам, сейчас шахты работают в режиме поддержки предприятий, угрозы для жизни и здоровья работников нет. Погасить задолженность по заработной плате перед горняками можно посредством обеспечения соответствующего бюджетного финансирования.

Напомним, 3 сентября 2020 года 12 горняков шахты "Октябрьская" объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены.

Позднее аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями. Протестующие требовали, в частности, повышения заработной платы и улучшения условий труда.

16 октября горняки прекратили забастовку и начали подниматься на поверхность. Впоследствии администрация предприятия подала в суд на бастовавших шахтеров.

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