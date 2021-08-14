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20 минут назад

Шахтеры "Львовугля" намерены пикетировать Офис президента: 5 месяцев не получают зарплату

Трудовые коллективы ГП готовы к перекрытию трасс и акций протеста в столице

Фото: facebook.com/MykhailoVolynets Фото: facebook.com/MykhailoVolynets
Фото: facebook.com/MykhailoVolynets

Шахтеры во Львовской области сообщили, что с марта 2021 года не получали зарплату и обнародовали заявление, в котором обещают пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.

Об этом сообщил председатель профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец в Facebook.

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"В случае, если к 18:00 15 августа не будут выплачены деньги шахтерам ГП "Львовуголь" — трудовые коллективы ГП готовы к более радикальным действиям. В частности, к перекрытию трасс и акций протеста в столице, у Офиса президента", — предупредил он.

Также в заявлении говорится, что на ГП "Львовуголь" задолженность по зарплате составляет 5 месяцев — с марта.

Известно, что горняки в начале августа пикетировали у здания Львовской облгосадминистрации, где им пообещали, что деньги поступят 15 августа.

Шахтеры заявили, что будут ждать до 18:00 в тот день, а в случае неуплаты перейдут "к более радикальным действиям".

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Как известно, ГП "Львовуголь" включает 6 действующих шахт, добывающих энергетический уголь. В ГП входит 10 вспомогательных предприятий, где работают 8000 человек.

Ранее стало известно, что компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова подписала соглашение на поставку 320 тысяч тонн энергетического угля из Польши.

Как сообщалось, во Львовской области 17 сотрудников Сосновской городской больницы — врачи, медсестры и санитарки — объявили голодовку из-за долгов по заработной плате. За три месяца им задолжали 3 млн грн.

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