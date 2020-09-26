Протестующие двух шахт Кривого Рога в полном составе поднялись на поверхность

В Кривом Роге Днепропетровской области горняки, которые третью неделю протестовали под землей на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината (КЖРК), соглашаются на условия администрации, подписывают Меморандум и частично поднимаются на поверхность.

Об этом председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил в Facebook.

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"Предварительно стало известно, что в ходе переговоров горнорабочих и администрации КЖРК была достигнута договоренность, что все горняки, которые находились под землей с первого дня протеста, подпишут Меморандум и это будет гарантией непривлечения их к ответственности, залогом непреследования", — написал он в соцсети.

"Администрация КЖРК категорически настояла на том, что предусмотренные Меморандумом требования в части повышения зарплат на предприятии вступят в силу с момента, когда на поверхность поднимутся все протестующие всех четырех шахт", — добавил Волынец.

По его словам, вчера вечером (25 сентября) протестующие шахт "Терновская" и "Гвардейская" в полном составе поднялись на поверхность.

Указано, что уже в субботу, 26 сентября, на шахте "Терновская" первая смена приступила к работе.

Тем временем на "Гвардейской" ведутся ремонтные работы на подъеме.

В свою очередь из шахты "Батькивщина" ночью на поверхность поднялись 11 протестующих.

Таким образом, по состоянию на 9:10 подземный протест продолжали 68 горнорабочих шахт "Октябрьской" и "Батькивщина" Криворожского железорудного комбината.

Как сообщалось, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро 8 сентября в подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината.

В среду, 23 сентября, в Кривом Роге на сессии городского совета депутаты во второй раз поддержали обращение к президенту, Кабинету министров, Верховной Раде и Министерству инфраструктуры относительно ситуации на предприятиях города, где бастуют шахтеры.

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Государственная служба Украины по вопросам труда во время плановой проверки во исполнение поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля обнаружила на железорудном комбинате 190 нарушений.

Правление КЖРК заявило, что подает заявление в полицию относительно блокирования производственного процесса и имущества предприятия бастующими под землей шахтерами. А также начинает мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою.

По состоянию на утро 25 сентября на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината подземную забастовку продолжали 111 горнорабочих.

Напомним, бессрочные акции в поддержку шахтеров продолжаются в Кривом Роге и Киеве.