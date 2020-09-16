КЖРК хочет найти компромисс с бастующими шахтерами и призывает политиков не спекулировать

Правление Криворожского железорудного комбината обнародовало заявление, в котором отмечает, что желает разрешить конфликт на предприятии в конструктивном русле и восстановить работу компании. Вместе с тем, правление КЖРК предостерегает политиков от эксплуатации сложившейся ситуации в своих целях и от подбивания сотрудников КЖРК к незаконным действиям.

Напомним, подходит к концу вторая неделя, как шахтеры КРЖК проводят под землей забастовку. Они требуют повысить зарплату, уволить менеджмент, и вернуть льготы. На пике их было 400 человек, но на данный момент продолжают бастовать менее 200 из них.

Ниже публикуем обращение правления КЖРК без изменений:





ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Правления ОАО "Кривбассжелезрудком" по ситуации, сложившейся на предприятии в связи с отказом ряда работников оставить подземные шахтные выработки

16.09.2020 года, город Кривой Рог

Правление ПАО "Криворожский железорудный комбинат" с целью разрешения трудового конфликта, а также предотвращения распространения слухов и фальсификаций, информирует работников предприятия, руководителей профсоюзов, руководство страны, жителей города Кривой Рог и широкую общественность Украины о ситуации, сложившейся на предприятии, о принятых администрацией мерах и состоянии переговоров с работниками шахт.

По состоянию на 8 часов 16 сентября часть горняков шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская" в количестве 184 человек по собственному решению и в нарушение трудового распорядка остаются в подземных выработках, а именно: шахта "Октябрьская" — 25; шахта "Родина" — 76; шахта "Терновская" — 49; шахта "Гвардейская" — 34.

С начала таких действий (03.09.2020) до настоящего времени, требования горняков к администрации официально не поступали, полномочные представители протестующих для ведения переговоров с администрацией предприятия не заявлены.

О некоторых, но не конкретизированных требованиях протестующих администрации стало известно из устных бесед с отдельными работниками предприятия, представителями профсоюзов и из средств массовой информации. Среди требований: повышение заработной платы, увольнение руководства, возвращение льготного стажа по спискам №1 и №2 и пресечение нарушений при аттестации.

Администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" обращает внимание широкой общественности на тот факт, что в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)", требования наемных работников на производственном уровне формируются и утверждаются общим собранием (конференцией) наемных работников или формируются путем сбора подписей".

Согласно статье 6 этого Закона, Коллективный трудовой спор (конфликт) возникает с момента, когда уполномоченный представительный орган коллектива наемных работников, или профсоюза получил от работодателя сообщение о полном или частичном отказе в удовлетворении коллективных требований.

Согласно части первой статьи 12 настоящего Закона, Коллективный трудовой спор (конфликт) рассматривается трудовым арбитражем с обязательным участием представителей сторон. Согласно части пятой статьи 12, Решение трудового арбитража о разрешении коллективного трудового спора (конфликта) является обязательным для выполнения, если стороны об этом предварительно договорились.

Согласно статье 9 Закона "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)", Решение об объявлении забастовки на предприятии принимается по представлению выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя). Решение об объявлении забастовки оформляется протоколом. Орган (лицо), возглавляющий забастовку, обязан письменно предупредить работодателя или уполномоченное им лицо, организацию работодателей, объединения организаций работодателей не позднее чем за семь дней до начала забастовки, а в случае принятия решения о забастовке на непрерывно действующем производстве — за пятнадцать дней.

Статья 17 Закона "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)" определяет, что Забастовка применяется как крайнее средство (когда все другие возможности исчерпаны) разрешения коллективного трудового спора (конфликта) в связи с отказом работодателя удовлетворить требования наемных работников.

Согласно статье 18 указанного Закона, Забастовка может быть начата, если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора (конфликта) или работодатель уклоняется от примирительных процедур либо не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора (конфликта).

Согласно статье 20 этого Закона, Забастовку на предприятии возглавляет орган (лицо), которое определяется общим собранием (конференцией) наемных работников при принятии решения об объявлении забастовки.

Не соблюдение такого порядка действий является основанием для признания забастовки незаконной (статья 22 Закона "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)").

Учитывая то, что письменные требования от трудового коллектива к администрации предприятия не поступали и, соответственно, отказов по выполнению любых письменных требований трудового коллектива администрация не заявляла, а также согласно приведенных выше норм Закона, действия протестующих не подпадают под определение забастовки и забастовкой не являются .

Кроме того, Законом прямо предусмотрено (ст. 24 первая часть), что запрещается проведение забастовки при условии, если прекращение работниками работы создает угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде или препятствует предотвращению стихийного бедствия, аварий, катастроф.

Вместе с тем, Администрация предприятия, сотрудничая с трудовым коллективом, после переговоров с протестующими, длившимися с 4 сентября 2020 года, для поиска компромисса и с целью скорейшего возобновления работы предприятия, по собственной инициативе, приняла и обнародовала 10 сентября 2020 года. Меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований между администрацией и работниками ПАО "Кривбассжелезрудком", направленных на устранение причин и последствий, в связи с оставлением в подземных условиях труда после окончания рабочей смены ". В меморандуме администрация в одностороннем порядке заявила о готовности урегулирования конфликта.

Согласно Меморандуму, был издан приказ №3850 от 10.09.2020 "О повышении тарифных ставок и должностных окладов с 01.09.2020 года" от 10 до 25 процентов. Согласно приказу №3864 от 11.09.2020 года дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%.

С целью дальнейшего урегулирования, администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" направила обращение к председателю Первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины ПАО "Криворожский железорудный комбинат" и к председателю Первичной профсоюзной организации трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины ПАО "Криворожский железорудный комбинат" с предложением создания совместной комиссии для просмотра систем оплаты труда.

В последние дни администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" неоднократно выступала в открытых источниках и продолжает настаивать на налаживании конструктивного диалога со всеми заинтересованными лицами с целью разрешения конфликта путем поиска компромисса на базе требований действующего законодательства.

Подчеркиваем, что дальнейшее пребывание протестующих в подземных выработках без фактического намерения путем конструктивного диалога с администрацией в определенном законодательством Украины порядке решить конфликт не только подвергает работников предприятия личной опасности, но также создает последствия, которые будут длительный период негативно влиять на работу, снижать способность предприятия выполнять свои финансовые обязательства, в частности социальные.

Остановка производства уже вызвала обращения европейских потребителей продукции предприятия по поводу несоблюдения условий заключенных контрактов, что является угрозой потери рынков сбыта в пользу других поставщиков со слабой перспективой их возвращения.

Отдельно предостерегаем политических деятелей от попыток использования текущей ситуации на предприятии с целью достижения личных политических целей, подстрекательства работников предприятия и членов их семей к незаконным и деструктивным действиям. Вся ответственность за возможное ухудшение состояния здоровья лиц, находящихся в подземных выработках в выявление протеста, а также неизбежные, вероятно, необратимые негативные последствия для предприятия, целиком ложится на таких безответственных политических авантюристов.

Еще раз настаиваем на желании администрации в конструктивном русле в соответствии с действующим законодательством Украины разрешить конфликтную ситуацию и восстановить работу предприятия.

Правление ПАО "Кривбассжелезрудком"

И.о. председателя правления С.Б. Новак

И.о. заместителя председателя правления А.В. Капука

И.о. финансового директора А.А. Бескровний

Заместитель финансового директора М.С. Хоцкина