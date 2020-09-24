Шахтерские забастовки: горняки Кривбасса останавливают шахты

Руководство ПАО "Кривбассжелезрудком" из-за трехнедельной забастовки горняков и блокировки производства выводит предприятие в длительный простой и сокращает штат сотрудников. Об этом говорится в официальном заявлении предприятия.

В ПАО отметили, что с начала акции протеста, объявленной некоторыми работниками шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская", руководство "Кривбассжелезрудком" принимало все меры для разрешения ситуации, "несмотря на то что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми".

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В частности, были проведены переговоры с представителями митингующих, предложены различные варианты повышение заработной платы, подготовлен и подписан Меморандум о взаимопонимании и выполнения встречных требований между администрацией и работниками ПАО "Кривбассжелезрудком", направленных на устранение причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под землей после окончания рабочей смены.

Как отмечает пресс-служба предприятия, во исполнение Меморандума администрация "Кривбассжелезрудком" с 1 сентября 2020 года повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий.

Кроме этого, отдельным приказом также был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%. Дополнительно всем работникам предприятия предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов на 10% с 1 октября.

"Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров. Правление комбината обращалось ко всем компетентным государственным регулирующим органам и профсоюзам с просьбой посодействовать тому, чтобы вывести людей на поверхность, но и это не привело к какому-либо результату", — говорится в заявлении.

По информации предприятия, в течение трех недель со стороны трудового коллектива с участием профсоюзов не были предприняты меры по решению трудового спора согласно нормам действующего законодательства, а все попытки администрации достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты.

Из-за того, что производственные мощности предприятия остаются незаконно заблокированными, правление предприятия планирует обратиться с заявлением в правоохранительные органы с просьбой принудительно прекратить нарушение законодательства, блокирующее производственный процесс и имущество предприятия, а также дать правовую оценку действиям лиц, проводящим противоправную деятельность по отношению к предприятию или тем, кто подстрекает к противоправной деятельности, в том числе с использованием СМИ.

"Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предупреждения негативного воздействия на окружающую среду будут начаты мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою. Также в связи с вынужденной остановкой производства будет сокращен штат. Дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, в результате чего администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой", — говорится в заявлении.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. Уже 8 сентября 393 шахтера остались под землей.

Они требовали увеличения зарплат и улучшения условий труда. Также среди требований — возвращение льготного стажа и пресечение нарушений во время аттестации.

Известно, что на 19-й день протеста под землей оставалось 154 шахтера.