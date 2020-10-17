Общество 1 час назад

Руководство Криворожского железорудного комбината подало в суд на бастовавших горняков

Руководство Независимого профсоюза горняков и шахтеры готовят свое исковое заявление в суд

Фото: Facebook/Михаил Волынец Фото: Facebook/Михаил Волынец
Фото: Facebook/Михаил Волынец

16 октября горняки Октябрьского Криворожского железорудного комбината (КЖРК) прекратили забастовку, после этого администрация предприятия подала на них в суд.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, руководство НПГУ и шахтеры готовят свое исковое заявление в суд.

"Если администрация КЖРК решила наказать всех 417 работников шахт "Октябрьская", "Родина", "Гвардейская", "Терновская", которые осмелились не соглашаться с ужасными условиями труда и учинить над ними расправу через суд — то мы готовим исковое заявление в суд о ненадлежащих условиях труда, о нарушении трудового законодательства на предприятии. У судей будет дилемма — кого на самом деле необходимо судить и осуждать" — написал Волынец.

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По словам горняков, они не могут понять действий КЖРК. В меморандуме, который они подписали, говорилось, что комбинат не имеет претензий к участникам забастовок.

Напомним, 3 сентября 12 горняков шахты "Октябрьская" объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены.

Позднее аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями.

Протестующие требовали, в частности, повышения заработной платы и улучшения условий труда.

16 октября горняки прекратили забастовку и начали подниматься на поверхность.

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