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В Україні опалювальний сезон завершать достроково: у чому причина
Опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря, а не 15 квітня, як було заплановано.
Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro.
"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - зауважив Чернишов.
За його словами, Україна цьогоріч спокійно пройшла опалювальний сезон.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", - підкреслив очільник "Нафтогазу"
Нагадаємо, рішення про початок та припинення опалювального сезону приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря.
Опалення вмикають, якщо протягом трьох діб температура тримається у діапазоні 8 градусів. Також його можуть вимкнути, якщо повітря прогріється за вищевказану позначку.
Зауважимо, тарифи на газ та тепло у 2024 році залишаються незмінними через дію мораторію на підвищення цих тарифів до кінця воєнного стану. Ціна на газ для населення за фіксованим тарифом “Нафтогаза” складає 7,96 гривні/кубометр з ПДВ.
Україна вперше пройшла зимовий сезон за рахунок газу власного видобутку
Уперше в історії Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку.
Як повідомили у НАК "Нафтогаз", цього вдалося досягти завдяки:
- значному збільшенню видобутку Групою Нафтогаз у 2023-му;
- успішній співпраці з приватними видобувниками.
Влада планує підтримувати тенденцію енергонезалежності країни й надалі.