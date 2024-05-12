Глава комитета ВР рассказал, как повлияла передача "военного" НДФЛ на местные бюджеты

Передача “военного” НДФЛ из местных в госбюджет не оказала негативного влияния – наоборот, произошло перевыполнение плана.

Об этом рассказал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

За 4 месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доходы по общему фонду (без трансфертов) выросли на 27% (+29,2 млрд. грн.). Гетманцев уточнил, что это в сопоставимых показателях, то есть с учетом передачи "военного" НДФЛ. Если считать с "военным" НДФЛ, который в первые три квартала 2023 года уплачивался в местные бюджеты, то такие доходы сократились на 2,7% (на 3,8 млрд. грн.).

Также Гетманцев отметил, что годовой план доходов по общему фонду (без трансфертов) в январе-апреле 2024 года выполнен на 36,6% (норма – в расчете на 4 месяца 33,3%), следовательно, план перевыполнялся. На 1 мая 2024 года остаток средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составил 155,6 млрд. грн. С начала года он увеличился на 38% (+43 млрд. грн.).

"Передача "военного" НДФЛ из местных в госбюджет, которая была вынужденным шагом для поддержки сектора безопасности и обороны, конечно повлияла на местные бюджеты. В фокусе внимания должны быть прежде всего территориальные общины в прифронтовых регионах, которые в относительных показателях потеряли больше всего", - рассказал Гетманцев.

По его словам, частично эти потери компенсируются за счет дополнительной дотации пострадавшим от такого решения областным бюджетам и ОТГ. В целом же финансовое состояние местных бюджетов остается устойчивым, свидетельством чего является перевыполнение плана по доходам и значительный рост остатка денежных средств.

Кроме того, частично потери от "военного" НДФЛ должны быть компенсированы за счет увеличения трансфертов. За 4 месяца 2024 года (год к году) трансферты выросли на 13% (6,8 млрд. грн.). Основные трансферты перечислены полностью или почти полностью от плана на четыре месяца (базовая и дополнительная дотация на 100%, образовательная – на 99,7%).

Ситуация в регионах

По словам Гетманцева, потери от "военного" НДФЛ неравномерны. Самыми большими они ожидаемо являются для прифронтовых регионов. Впрочем, в Полтавской, Киевской областях и г. Киеве доходы выросли, даже если сравнивать с базой за 2023 год, включающей "военный" НДФЛ.

Бюджет Киева остается лидером по приросту доходов, которые выросли на 43% против первых 4 месяцев 2023 года в сопоставимых показателях (и на 30% если считать с "военным" НДФЛ).

Законопроект о перераспределении "военного" НДФЛ

Напомним, Верховная Рада одобрила законопроект о перераспределении "военного" НДФЛ 8 ноября 2023 года.

Согласно ему, с 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение "военный" НДФЛ распределяется в следующих пропорциях:

45% - ГСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн)

45% – Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн)

10% – распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

При этом "обычный" НДФЛ остается в общинах в объеме 64%. Не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, поставке тепловой энергии, а также централизованной поставке холодной воды и водоотвода.

Ассоциация городов Украины была против этого законопроекта

Ассоциация городов Украины неоднократно выступала против этого законопроекта. В своем обращении представители ассоциации заявляли, что благодаря "военному" НДФЛ военные подразделения могли получать обеспечение быстро и доступно.

В Ассоциации городов Украины также отмечали, что для бюджетов территориальных общин изъятие НДФЛ — потеря 20 млрд гривен в 2023 году и 65 млрд гривен в 2024 году.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что из-за перераспределения налога его город может не получить в 2023 году около 650 миллионов гривен, а в 2024 — почти 3,4 миллиарда.

В Черновицком горсовете заявили, что из-за нового закона потеряют около 700 миллионов.

Как отметил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, доходы местных бюджетов сократятся на четверть после изъятия НДФЛ, что существенно ухудшит состояние местных бюджетов.

"Именно налог на доходы физических лиц формировал львиную долю доходов местных бюджетов, в частности территориальных общин. В последние годы осуществлен один из основных элементов реформы децентрализации - усиление самостоятельности и финансовой независимости органов местного самоуправления. По разным подсчетам, благодаря этой реформе, которую называют самой успешной, бюджеты территориальных общин собрали от 5% до 120% больше местных налогов, и общества стали тратить их на собственные нужды", - подчеркивает Козицкий.

В то же время, мэр Львова Андрей Садовый выразил "готовность поделиться с государством частью НДФЛ". Но он отметил, что все должно быть "прозрачно, насколько это возможно, в милитарном контексте" и действовать только во время военного положения.