В 2023 году местные бюджеты получили на 11% больше средств, чем в 2022, - Минфин

В 2023 году в общий фонд местных бюджетов поступило 441,9 млрд. грн. Это на 11% или на 43,8 млрд грн больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

В Минфине отмечают, что это произошло благодаря быстрой адаптации предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления в военное положение. За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность осуществлять финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Основными доходами местных бюджетов в 2023 году были:

289,4 млрд грн – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

55,8 млрд грн – единый налог;

34,5 млрд грн – плата за землю;

22,4 млрд грн – акцизный налог;

14,5 млрд грн – налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

9,1 млрд грн – налог на недвижимое имущество.

Следует заметить, что данные указаны без учета межбюджетных трансфертов.

Увеличение доходов общего фонда местных бюджетов к 2022 году зафиксировано в Киевской (+26%), Черкасской (+20,8%), Закарпатской (+17,5%), Ровенской (+16,2%) областях, а также в г. Киев (+17,6%).

Инфографика Минфин

В Минфине отметили, что увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы. Россией.

Вместе с тем, наименьший показатель доходов выявлен в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы РФ - в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской.

Даниил Гетманцев в своем телеграмм-канале отмечает, что годовой план по доходам общего фонда местных бюджетов перевыполнен на 2,2% (+9,5 млрд. грн.). Годовые планы выполнены в 18 областях и г. Киеве, не выполнены в 6 областях (больше всего в Луганской – "минус" 35%).

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