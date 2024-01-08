У 2023 році місцеві бюджети отримали на 11% більше коштів, ніж у 2022, - Мінфін

У 2023 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд грн. Це на 11%, або на 43,8 млрд грн більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну.

У Мінфіні відмічають, що це сталося завдяки швидкій адаптації підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування до воєнного стану. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Зазначається, що основними доходами місцевих бюджетів у 2023 році були:

289,4 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

55,8 млрд грн – єдиний податок;

34,5 млрд грн – плата за землю;

22,4 млрд грн – акцизний податок;

14,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

9,1 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Варто зауважити, що дані вказані без урахування міжбюджетних трансфертів.

Збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2022 року зафіксовано у Київській, (+26%), Черкаській (+20,8%), Закарпатській (+17,5%), Рівненській (+16,2%) областях, а також у м. Київ (+17,6%).

Інфографіка Мінфін

У Мінфіні зазначили, що збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими Росією.

Разом з тим, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими РФ - в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській.

Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі зазначає, що річний план по доходах загального фонду місцевих бюджетів перевиконано на 2,2% (+9,5 млрд. грн.). Річні плани виконано у 18 областях і м. Києві, не виконано у 6 областях (найбільше у Луганській – "мінус" 35%).

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