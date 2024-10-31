Восстановление страны: какие специалисты понадобятся после войны и что происходит с профтехами в Украине

Послевоенное восстановление Украины станет одним из самых масштабных проектов в истории страны. Разрушенная инфраструктура, предприятия и жилые дома будут нуждаться не только в финансовых вложениях, но и в большом количестве квалифицированных специалистов. Больше всего будут нужны люди с рабочими специальностями: строители, инженеры, электрики и так далее. Однако рынок труда уже испытывает нехватку таких кадров, что поднимает вопрос о готовности системы профессионально-технического образования к вызовам будущего. О самых востребованных профессиях для восстановления страны, состоянии профтехов и роли бизнеса в подготовке работников Delo.ua совместно с "OLX Работа" рассказывают в спецпроекте "Перспективы рынка труда".

Какие специалисты потребуются после войны

По данным аналитической службы "OLX Работа", уже сейчас на украинском рынке труда остро не хватает работников рабочих специальностей — об их дефиците сообщают 58% компаний. Количество таких вакансий растет: самый большой запрос на специалистов из сфер ритейла, логистики, строительства, производства и пищевой промышленности. После войны потребность в синих воротничках усилится, ведь для восстановления в первую очередь понадобятся специалисты, которые обеспечат реконструкцию инфраструктуры, энергетическую независимость, безопасность и так далее. В частности, будут востребованы специалисты таких отраслей:

Оборонная промышленность . Не только сейчас, но и после войны усиление обороноспособности страны будет в приоритете. Поскольку развитие оборонной промышленности останется критически важным, будет расти спрос на специалистов, работающих в этой сфере. Востребованными будут оружейники, механики военной техники, инженеры и технологи оборонного производства. Актуальными будут оставаться профессии конструкторов, токарей, фрезеровщиков, сварщиков, операторов станков.

. Не только сейчас, но и после войны усиление обороноспособности страны будет в приоритете. Поскольку развитие оборонной промышленности останется критически важным, будет расти спрос на специалистов, работающих в этой сфере. Востребованными будут оружейники, механики военной техники, инженеры и технологи оборонного производства. Актуальными будут оставаться профессии конструкторов, токарей, фрезеровщиков, сварщиков, операторов станков. Строительство . Для восстановления разрушенных жилых домов, инфраструктуры, коммунальных объектов и дорог понадобится большое количество работников строительной отрасли. Компании будут активно искать строителей общего профиля, арматурщиков, сварщиков, столяров, маляров, облицовщиков, а также мастеров дорожного строительства.

. Для восстановления разрушенных жилых домов, инфраструктуры, коммунальных объектов и дорог понадобится большое количество работников строительной отрасли. Компании будут активно искать строителей общего профиля, арматурщиков, сварщиков, столяров, маляров, облицовщиков, а также мастеров дорожного строительства. Энергетика . Еще много лет после завершения военных действий Украина будет восстанавливать пострадавшую в результате обстрелов энергетическую инфраструктуру. Необходимым будет не только ремонт, но и модернизация. Востребованными будут инженеры, диспетчеры, релейщики, монтажники, механики, а также специалисты по возобновляемым источникам энергии.

. Еще много лет после завершения военных действий Украина будет восстанавливать пострадавшую в результате обстрелов энергетическую инфраструктуру. Необходимым будет не только ремонт, но и модернизация. Востребованными будут инженеры, диспетчеры, релейщики, монтажники, механики, а также специалисты по возобновляемым источникам энергии. Транспорт и логистика. Спрос на работников из сферы транспорта и логистики высок и сегодня, но и после завершения войны будет набирать обороты. Водители и другие специалисты отрасли понадобятся для обеспечения строительства, восстановления инфраструктуры городов. Потребуются не только водители, но и операторы перевозок, работники портов и транспортных терминалов, инженеры по эксплуатации транспортных средств, специалисты по диагностике и ремонту, инспекторы и логисты.

В каком состоянии профессиональное образование в Украине

Сегодня в Украине специалистов рабочих профессий готовят около 600 государственных учреждений профессионального технического образования.

Учебных заведений для подготовки специалистов рабочих специальностей достаточно, но материальная база большинства из них устарела. Поэтому крупным компаниям приходится создавать собственные проекты или курсы, используя виртуальную реальность, искусственный интеллект и другие технологии, малодоступные государственным учреждениям. Мария Абдуллина Руководитель направления "OLX Работа"

Кроме неактуальных образовательных программ и устаревшего оборудования, у нынешней подготовки специалистов рабочих профессий есть и другие проблемы. "Из-за полномасштабного вторжения страна потеряла много молодежи: по данным МОН, почти четверть подростков уехала за границу. Конечно, это прямо влияет на количество поступающих во все университеты", — рассказывает исполняющая обязанности ректора Национального авиационного университета Ксения Семенова.

По ее словам, война заставляет абитуриентов выбирать учебные заведения с дистанционным обучением, которое в большинстве случаев не столь качественное, не говоря о том, что многим техническим специальностям невозможно научить удаленно. "Также из-за дистанционного обучения заметно снизилось качество школьного образования. Как следствие, на первом курсе мы должны в экспресс-режиме повторять школьную программу", — добавляет Семенова.

Но главное, что, несмотря на большой спрос на синих воротничков, профессиональное образование все еще не слишком популярно среди молодежи . Согласно исследованию портала Education.ua, популярными специальностями остаются психология, менеджмент, филология, компьютерные науки и маркетинг. Нежелание абитуриентов вступать в прохтехи значительно усложняет подготовку кадров для отраслей, которые будут ключевыми в восстановлении государства.

Понимая нынешние и будущие вызовы, государство пытается улучшить профессионально-техническое образование: первые шаги были еще в 2019 году со стартом соответствующей реформы. С тех пор на базе учреждений профессионального образования создали более 400 учебно-практических центров, передали в коммунальную собственность около 200 учреждений и утвердили более 150 государственных образовательных стандартов по профессиям.

Весной этого года в Минобразования также был разработан проект нового закона "О профессиональном образовании". Документ предусматривает привлечение бизнеса в образовательный процесс, расширение автономии заведений, улучшение образовательных программ, дерегуляцию сферы. Сейчас идет активное обновление мастерских профтехов — уже выбрали 88 заведений, которые получат 500 млн грн на модернизацию помещений и оборудования.

Внимание уделяется и популяризации профессионального образования. Так, по инициативе МОН летом креативное агентство HyperNormal и дизайн-бюро Spiilka создали ряд рекламных сообщений и видео для продвижения профтеха. Также Spiilka разрабатывает единую айдентику для десяти избранных заведений. А несколько месяцев назад блоггер Александр Педан запустил YouTube-проект "КолледжЧЕК", рассказывающий о преимуществах современного профтеха на примере шести заведений.

Как бизнес помогает обучать кадры

Профессиональное образование в Украине развивает не только государство. Все большее количество компаний осознают важность сотрудничества с образовательными учреждениями, помогая обучать будущих специалистов и таким образом обеспечивая себя квалифицированными кадрами. Таким образом, бизнес пытается получить специалистов с релевантными навыками, но самое главное — преодолеть дефицит работников. По данным "OLX Работа", если ситуация с кадрами будет ухудшаться, 33% компаний планируют привлекать к стажировке студентов через сотрудничество с учебными заведениями .

"Необходимо прочное партнерство бизнеса, государства и образовательных учреждений. Это может быть развитие дуальной формы образования, пересмотр госзаказа, обновление материальной базы, изменение подходов к обучению специалистов. Такие процессы длительны, поскольку невозможно исправить ситуацию одномоментно и осуществить полное форматирование учебной системы. Также это не может сделать только государство, ведь оно должно получить данные от бизнеса, сколько специалистов нужно, какие они должны иметь специфические навыки, каким образом их можно получить", — уверена руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина.

Чтобы сделать рабочие специальности привлекательными для студентов и привлечь больше кадров, бизнесы, в частности:

приглашают студентов на производственную практику и стажировку;

проводят лекции и практические на основе учебных заведений;

разрабатывают соответствующие рекламные кампании;

помогают модернизировать кабинеты и оборудование профтехов;

начинают собственные учебные курсы и заведения.

Часть бизнесов привлекает к обучению новых специалистов своих работников в качестве преподавателей.

В НАУ сейчас мощно развивается направление defence tech: открываются инженерные лаборатории, вводятся новые образовательные программы, где преподаватели — представители компаний, которые таким образом выращивают специалистов. То есть университет берет на себя эту часть "адаптации" молодого специалиста, потому что он знакомится с оборудованием компании еще на этапе обучения Ксения Семенова Исполняющая обязанности ректора НАУ

Interpipe в сотрудничестве с городским советом Днепра вводит план поощрения молодежи к рабочим специальностям. Компания предлагает стажировку студентам и отстраивает цепочку "школа — профтех — предприятие", привлекая учащихся к взаимодействию с производством через экскурсии и практические занятия. Interpipe также обновила три кабинета труда, открыла две лаборатории мехатроники в местных школах, обустроила мастерскую станков на базе профессионально-технического заведения и открыла две лаборатории НТУ "Днепровская политехника".

Другим примером является " Метинвест ", имеющий собственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". За три года существования заведения в него поступило более 1080 студентов, а первые выпускники уже получили дипломы, позволяющие работать на промышленных предприятиях. Компания также дает образование специалистам прямо на производстве.

Для преодоления дефицита кадров мы переучим работников, чтобы, кроме основной профессии, они получили дополнительную профессию, по которой могли бы работать. Переквалификацию предлагаем практически по всем рабочим профессиям. Подготовку по 85% специальностям проводим прямо на предприятиях Метинвест

Не только крупные предприятия сотрудничают с учебными заведениями, но и малый бизнес. К примеру, швейное производство Богдана Шпака имеет партнерство с местным профессионально-техническим учебным заведением в Днепре и проводит курсы с выдачей соответствующего сертификата.