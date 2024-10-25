Как женщины на "мужских" профессиях спасают рынок труда

Полномасштабная война, вызванная нею миграция и мобилизация сильно ударили по украинскому рынку труда. Поэтому бизнес стал чаще привлекать женщин к профессиям, которые ранее традиционно считались мужскими. Речь идет о логистике, грузовых работах, руководящих должностях в операционных отделениях и так далее. В спецпроекте "Перспективы рынка труда", созданном при поддержке "OLX Работа", Delo.ua разбирается, как компании воспринимают такую трансформацию и что об изменении специальности на "более мужскую" думают сами женщины.

Женщины чаще учатся и не против "мужских" профессий

По данным исследования "Делойт" и Gradus Research, возможность получить новую специальность, традиционно считающуюся мужской, рассматривают 45% опрошенных женщин. К тому же, женщины больше склонны проходить дополнительные курсы по повышению квалификации — новыми профессиями овладевают 35% женщин и только 26% мужчин.

В первую очередь это происходит в логистике: появляются водители общественного транспорта, спецтехники и так далее. Конечно, есть ряд специальностей, которые физиологически женщинам даются труднее. Например, когда речь идет о физической нагрузке. Если на предприятии было сто грузчиков-мужчин, вряд ли компания наберет сто грузчиков-женщин. В этом случае следует задуматься, как эти процессы можно автоматизировать. Так и происходит: женщина приобщается к подъему грузов, но уже как координатор этого процесса технологическими средствами, а не как непосредственно грузчик. Мария Абдуллина Руководитель направления OLX Работа

Сложная ситуация с кадрами привела к появлению многочисленных инициатив по переквалификации женщин на "мужские" специальности, на которые те охотно отзываются. Так, присоединиться к проекту по подготовке женщин-дальнобойщиц от Минразвития общин и USAID пожелали более тысячи женщин. Среди них - Елена Визовская из Коростеня, что в Житомирской области.

Женщине 41 год, она получила юридическое образование, работала поваром. Елена отмечает, что работа ей нравилась, но еще с детства она мечтала путешествовать, как ее отец – он был дальнобойщиком и почти всю жизнь провел в пути. Слушая его истории о работе, Елена очень вдохновлялась ними. "Мне было хорошо и готовить, но есть такое, когда что-то будто душой хочется. Уже лет десять, как появилось это желание", — рассказывает женщина.

Когда узнала о наборе на подготовку женщин водителей, решила подать заявку. Первоначально Елена сомневалась из-за распространенных в обществе стереотипов. Казалось, что девушке не место у большой машины. "Но я убедила себя, что это удачное решение. Сейчас государство в затруднительном положении мужчин не хватает, а я могу и как-то помочь, и осуществить свою мечту. Это придало мне решимости и вдохновения переквалифицироваться на дальнобойщицу", — говорит Елена.

Елена Визовская. Фото из собственного архива героини

Получать новую профессию пока не трудно — отец позволял управлять тягачом, так что опыт такого вождения есть. Кроме того, Елена уже более десяти лет имеет водительские права категории Б, поэтому знает правила движения и знаки. "Я училась на механике, а сейчас большинство больших машин имеют автоматы. По-моему, большим автоматом легче управлять, чем маленькой механикой. Но, конечно, нужно чувствовать габариты", — рассказывает Елена.

Она не считает, что женщинам тяжелее в пути. Говорит, что в современном мире душ, туалет или стиральные машины доступны почти всюду. Елена также отмечает, что во всех ситуациях, где женщине якобы может быть страшно, коллеги всегда помогут, поскольку сообщество дальнобойщиков очень дружное и держится друг друга.

Как компании реализуют женский потенциал

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отмечает, что женщины — один из первых слоев населения, к которым обратились работодатели для решения проблем с кадрами. По данным аналитической службы OLX, в борьбе с нехваткой персонала 21% компаний предпочитают нанимать женщин. Именно на этом собираются сфокусироваться 34% бизнесов, если ситуация усугубится.

Так, за 2024 год к Ukrnafta присоединились около 650 работниц: в ответ на дефицит квалифицированных кадров компания решила привлечь к работе женщин, готовых освоить новые профессии. Для этого разработали проект #Может каждая. Таким образом, бизнес стремится преодолеть стереотип, что нефтяник — сугубо мужская профессия, а также популяризировать работу в нефтедобывающей отрасли среди женщин и привлечь их к работе на технически или физически сложных профессиях, которые раньше выполнялись преимущественно мужчинами.

Компания выбрала несколько должностей, где любая женщина может профессионально реализоваться. Речь идет о дефектоскопистке по ультразвуковому контролю, электрогазосварнице, электромонтерке по испытаниям и измерениям, машинистке крана, машинистке насосных установок, операторке по добыче нефти и газа. Срок обучения зависит от выбранной должности и занимает от 22 до 68 рабочих дней теоретического и практического обучения. В рамках программы женщинам предлагают адаптированные обучающие программы для 16 производственных профессий, поддержку менторов и комфортную среду для развития.

На такой программе сейчас учится Светлана Васильченко. Женщина всегда хотела работать в нефтедобывающей сфере. Она получила высшее экономическое образование и даже проходила курсы оператора по добыче нефти и газа. Еще тогда Светлане нравилась профессия, однако жизнь сложилась иначе и женщине пришлось работать поваром. На эту позицию Светлана и устроилась в Ukrnafta, но недавно перевелась в должность оператора по добыче нефти и газа.

"Когда снова оказалась в окружении нефтяников, вспомнила свою детскую мечту. Я поняла, что никогда не поздно менять свою жизнь и идти за призванием", – признается Светлана. Хотя оператор только знакомится с новой профессией, она уже увлекается ее сложностью и вызовами. Говорит, что вдохновляется коллегами-женщинами в этой сфере и чувствует себя на своем месте.

В Meest Group женщин активно вовлекают в работу на складах, в сортировочных центрах и на руководящие должности в операционных отделениях. К примеру, одна из руководительниц в региональном центре начинала именно как оператор. Чтобы облегчить процесс, Meest Group адаптировали часть операций и внедрили новые технологии для создания комфортных условий для женщин на новых должностях.

Работница Meest. Фото: Meest Group

HRD международной почтово-логистической группы компаний Meest Group Галина Цвиркун отмечает, что женщины всегда играли важную роль в группе. Они занимают руководящие позиции в финансах, управлении персоналом, маркетинге, а также хорошо проявляют себя на уровне региональных директоров и партнерш. Однако из-за специфики деятельности Meest — сортировка, перевозка, логистика — большинство линейного персонала, а это две трети команды, традиционно состояла преимущественно из мужчин.

После начала полномасштабной войны эта тенденция стала меняться. Часть наших сотрудников присоединилась к Силам обороны, ряд работников вынужденно изменил место жительства. Когда мы пришли в себя после первых месяцев вторжения и возобновили набор персонала, то заметили, что именно женщины начали активно отзываться на вакансии. А потом мы и сами стали усиливать это направление и создали целые рекрутинговые кампании, где разрушали стереотипы о исключительно "мужских" работах. Галина Цвиркун HRD международной почтово-логистической группы компаний Meest Group

Как результат, в некоторых подразделениях Meest Group, ранее считавшихся исключительно "мужскими", сегодня до 70% персонала составляют женщины, а в других — баланс близок к 50/50.

Что дают бизнесу женщины на "мужских" профессиях

Сегодня бизнес понимает, что полномасштабная война меняет рынок труда, поэтому уже сейчас нужно готовиться к дальнейшим изменениям. Нет сомнений, что женщины и дальше будут осваивать для себя новые роли, а также приобщаться к необычным для них процессам. Если в начале имели место определенные опасения по поводу привлечения женщин на традиционно мужские должности из-за специфики работы, уже сейчас мнение кардинально меняется.

"За короткое время мы увидели хорошие результаты. Уровень эффективности женских команд у нас точно не ниже мужских: мы отмечаем их открытость к новому опыту, а также последовательность и системность. А в отношении женщин на руководящих должностях заметили, что они даже лучше обустраивают условия труда. В целом, можем сказать, что это решение точно изменило нашу корпоративную культуру в положительную сторону", — отмечает Галина Цвиркун.

В Ukrnafta подчеркивают, что кроме того, что привлечение женщин помогает сократить дефицит кадров, это повышает не только моральную, но и экономическую стабильность компаний. Ведь разнообразие в командах ведет к инновациям и повышению производительности.

Современные европейские стандарты подразумевают, что женщины должны занимать около половины вакансий в компаниях. Это не просто формальность, а важный шаг к обеспечению гендерного равенства, которое является основой устойчивого развития общества. В Украине, особенно в контексте войны, ситуация еще более актуальна. Многие мужчины покинули свои рабочие места, уйдя на фронт для защиты страны. Это привело к значительному дефициту кадров во многих отраслях, включая промышленность и секторы, традиционно считающиеся "мужскими". В условиях этих вызовов привлечение женщин к работе в этих сферах становится не только целесообразным, но и необходимым. Наталия Бабич начальница управления по рекрутингу и развитию бренда работодателя UKRNAFTA

Там добавляют, что привлечение женщин к работе в различных областях приносит компаниям многочисленные выгоды, а именно:

Улучшение рабочего климата. Баланс между мужчинами и женщинами в команде способствует лучшей коммуникации и сотрудничеству, что повышает общую эффективность работы.

Инновации и креативность. Различный опыт и взгляды женщин могут привести к новым идеям и решениям, способствующим развитию компании.

Лояльность клиентов и партнеров. Компании с гендерно сбалансированными командами лучше понимают потребности своих клиентов, что ведет к повышению лояльности и удовлетворению потребителей.

Таким образом, интеграция женщин в традиционно "мужские" профессии — это не только ответ на вызовы рынка труда, но и путь к более устойчивому и справедливому обществу. Внедрение европейских стандартов гендерного равенства в бизнесе становится залогом успеха и конкурентоспособности на глобальном рынке.