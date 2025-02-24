В Україні продовжать термін бронювання працівників до 31 березня

Уряд планує продовжити термін отримання суб’єктами господарювання статусу критичності та бронювання військовозобов’язаних співробітників до 31 березня 2025 року,

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Україна. Рік 2025", пише "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з тим, що державні реєстри були під кібератакою, понад 20 днів до них не було доступу, тож уряд на один місяць - до 31 березня продовжить цю можливість, тому що через атаку ворога система майже місяць не могла працювати”, - зауважив Шмигаль.

За його словами, підприємства, які підпадають під критерії критичності зможуть забронювати своїх співробітників.

Нагадаємо, уряд постановою №1489 від 24 грудня автоматично подовжив на один місяць бронювання від мобілізації, що діяли станом на 19 грудня (коли було здійснено кібератаку на держреєстри), але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Зауважимо, у січні Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання працівників на два місяці, а також змістити крайній термін оновлення статусу критичних підприємств до 30 квітня 2025 року.

В Україні запрацював новий порядок бронювання працівників

З 1 грудня в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада.

Бронювання здійснюватиметься за рішеннями Міністерства економіки за списками, поданими через портал "Дія" і погодженими Міністерством оборони.

Його строк не може перевищувати:

12 місяців - для підприємств та організацій, визнаних критично важливими для економіки та життєдіяльності населення; строк контракту на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг - для структур, визнаних критично важливими для потреб військових; строк самої мобілізації - для органів влади; строк контракту чи призначення - для міжнародних та неурядових організацій, членом або спостерігачем у яких є Україна.

Забронювати можна до 50% від кількості військовозобов’язаних працівників, яка була на підприємстві станом на 18 травня 2024 року (або ж у разі збільшення там чисельності військовозобов’язаних працівників чи утворення підприємства вже після цієї дати - станом на дату подання списків).