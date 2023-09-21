"Перекрутили хуже некуда": Дуда пояснил слова Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине

Президент Польши Анджей Дуда отмечает, что Польша продолжит Украине передачу вооружения советских образцов, а заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок было воспринято неверно.

Как высказался глава польского государства в интервью TVN, слова премьера были интерпретированы "настолько плохо, насколько это было возможно". Дуда пояснил, что заявление главы правительства касалось именно нового вооружения, которое закупается для польской армии.

"Так что, по моему мнению, господин премьер попросту сказал следующее: мы не будем передавать Украине новое вооружение, которое в данный момент закупаем в рамках модернизации польской армии", - указал он.

Дуда добавил, что понял так заявление Моравецкого, поскольку несколько месяцев назад говорил с ним о вооружении для Украины, и они сошлись на единой позиции о невозможности передачи нового оружия.

"Мы не можем передать кому-то другому наше новое вооружение, которое мы сейчас покупаем на миллиарды долларов для польской армии, чтобы усилить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Мы не будем передавать это оружие, поскольку закупаем его для модернизации польской армии", - объяснил президент.

По его словам, он будет первым, кто будет выступать против передачи новых вооружений, которые Польша сейчас получает из Южной Кореи или США, таких как танки Abrams, ЗРК Patriot или РСЗО HIMARS.

В то же время Дуда напомнил, что Польша подписала коммерческий контракт на поставку Украине самоходных гаубиц Krab, и он должен быть выполнен, а также указал, что стороны имеют и другие соглашения по боеприпасам и машинам для разминирования.

"По мере того, как мы будем получать новое вооружение из Кореи, из США, мы также будем отпускать оружие, которое сегодня находится на складе", - добавил при этом польский президент.

Он указал, что оснащение, поступающая из польской армии, может передаваться Украине "так же, как мы это делали до сих пор, передавая постсоветское вооружение".