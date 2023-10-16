На виборах у Польщі опозиційні партії набирають більшість голосів: які наслідки для України

На парламентських виборах у Польщі, які відбулися 15 жовтня, прохідний бар'єр для потрапляння до Сейму подолали п'ять партій та блоків.

Про це повідомляє Polska Agencja.

Рекордна явка

Явка на парламентських виборах була найвищою з 1989 року і становить 72,9%. Попередній рекорд (серед парламентських виборів) був у 1989 році — 62,7%.

За результатами парламентських виборів в Польщі мають обрати 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Результати екзитполу

Результати екзитполів, які оприлюднили одразу по закриттю виборчих дільниць, виявилися несподіваними.

Головними суперниками на цих виборах у Польщі стали націонал-демократична партія "Право і справедливість", що вже 8 років поспіль перебуває при владі й має свого президента в особі Анджея Дуди, свого прем'єра, свій уряд, свою парламентську більшість й прагнула узяти під контроль судову гілку влади, та опозиційна ліберально-демократична "Громадянська коаліція" на чолі з ексголовою Європейської Ради Дональдом Туском.

Якщо практично усі прогнозували перемогу владної коаліції на чолі з партією «Права і справедливість» Ярослава Качинського та нинішнього прем'єр-міністра Матеуша Моровецького, то друге місце з різницею всього у 5,2% зайняла «Громадянська коаліція» Дональда Туска.

За даними екзитполу Ipsos, симпатії польських виборців розподілені наступним чином:

правляча націонал-демократична партія "Право і справедливість" (PiS) - 36,8%,

опозиційна ліберально-демократична "Громадянська коаліція" (KO на чолі з "Громадянською платформою", PO) - 31,6%,

"Третій шлях" - блок центристської "Польщі 2050" і селянського "Польського Народного Об’єднання" (Polska 2050 i PSL) - 13%,

"Лівиця" - 8,6%,

націоналістична "Конфедерація" - 6,2%.

Таким чином, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" сумарно мають 53,2% й здатні утворити уряд без "Право і справедливості".

«Право і Справедливість» може отримати 200 місць у парламенті. «Громадянська коаліція» може здобути 163 місця. Партія «Третій Шлях» має прогнозовані 55 місць, «Ліві» – 30 місць, а «Конфедерація» – 12 місць.

Лідери найбільших партій – Ярослав Качинський і Дональд Туск - вже назвали результати екзитполу своїми перемогами. Качинський зауважив, що перед його політичною силою буде непростий час на формування більшості.

Туск оголосив про перемогу на виборах у Польщі

Після оголошення даних екзит-полу лідер польської опозиції, колишній прем’єр-міністр і голова блоку «Громадянська коаліція» Дональд Туск заявив, що опозиційні групи мають достатньо голосів, щоб скинути правлячу партію «Право і справедливість» (ПіС) після парламентських виборів, повідомляє агенція Associated Press.

Очікується, що партії «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Ліві» отримають 248 місць у нижній палаті парламенту порівняно з 212 місцями у партій «Право і справедливість» і «Конфедерації».

Партію «Право і справедливість» (ПіС) звинувачують у згортанні демократії в Польщі упродовж двох термінів її правління, що призвело до напруженості у відносинах з ЄС.

Моравецький хоче сформувати у Польщі новий уряд

Нинішній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів, йдеться у повідомленні канцелярії прем'єра Польщі у соцмережі Х.

"Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", – повідомив Моравецький.

Premier @MorawieckiM dla @tvp_info: Taka jest tradycja, że prezydent powierza misję utworzenia rządu partii z najwyższym wynikiem. My będziemy tworzyć stabliny rząd, który będzie potrafił przeprowadzić Polskę poprzez różne przeciwności. pic.twitter.com/09DnUUd0xz — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2023

Що може змінитися в польській політиці щодо України

Найкраще для України, що небагато врешті-решт набрала Конфедерація, до складу якої входять відверто проросійські діячі. Всього 12 мандатів - вони не зможуть ні на що суттєво вплинути.

Теми українських біженців та зерна для поляків сьогодні одні з самих гострих. Тому лунали гучні передвиборчі заяви, дещо змінилися і настрої самих поляків, на чому вдало грають політики.

І в той час, як зернове питання цілком ймовірно відійде на другий план та знайде певні консенсуси, тема біженців залишатиметься ключовою в українському питанні на польській політичній сцені.

За попередніми прогнозами, більш ніж реально, що частина допомоги чи пільг для українців можуть не бути продовженими. Власне не скасованими, а просто не продовженими.

Але подальше постачання зброї для України та навчання українських військових не ставиться під сумнів з огляду на постійну участь у цьому процесі НАТО та ЄС.

Погіршення відносин між Україною та Польшею

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи "зернову кризу", порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших, та скасував зустріч з Володимиром Зеленським.

На фоні погіршення польсько-українських відносин через імпорт української агропродукції, у Польщі заговорили про можливе зменшення підтримки України та українських біженців.

Раніше польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.