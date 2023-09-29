Справа не лише в зерні. Польща та Словаччина все одно підтримуватимуть Україну - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що Польща та Словаччина продовжуватимуть підтримувати Україну у її війні з Росією незважаючи на нещодавню різку риторику щодо Києва, але ця підтримка відновиться після виборів.

Про це пише Reuters.

Польща донедавна вважалася одним із найвірніших союзників України у війні, але відносини зіпсувалися після рішення Польщі продовжити заборону на імпорт українського зерна.

"Я очікую і впевнений, що Україна та Польща знайдуть спосіб вирішити ці проблеми без негативного впливу на військову підтримку України", - сказав Столтенберг.

Польща, яка обирає новий парламент 15 жовтня, заявила минулого тижня, що більше не погоджуватиметься на нові поставки зброї в Україну, а лідер словацької опозиції та колишній прем’єр-міністр Роберт Фіцо, який лідирує в опитуваннях перед суботніми виборами, пообіцяв після перемоги припинити військову підтримку України.

При цьому Словаччина була вірним союзником України, та надсилала зброю, винищувачі МіГ-29 і ППО С-300.

"Який би новий уряд не був у них у Словаччині, ми продовжуватимемо зустрічі НАТО і я впевнений, що ми знайдемо способи продовжувати надавати підтримку", - наголосив він.

Посол України у Польщі Василь Зварич в інтерв'ю "Українському Радіо", висловив надію на досягнення взаєморозуміння і зазначив, що тема українського зерна не наряд чи стане на заваді дружніх відносин двох країн.

Дипломат повідомив, що зовсім недавно відбулася телефонна розмова між міністрами сільського господарства, під час якої українська сторона представила свої пропозиції щодо вирішення спірних питань. Польська сторона взяла паузу для їх обговорення і через тиждень-два відбудеться наступна телефонна розмова.

Зварич сказав, що наразі не бачить нічого такого, щоб порушило або підірвало міцний фундамент дружби і братерства з Польщею. Оскільки обидві країни не зацікавлені в тому, щоб відносини погіршилися.

"Ці дискусії, які зараз тривають в економічній площині, це тільки маленька частинка того, що відбувається у відносинах між Україною і Польщею. А переважна більшість питань, справді, розвивається дуже позитивно", - підкреслив він і додав, що це все заслуга українського і польського народу.

Нагадаємо, кілька днів тому Дуда заявив, що Варшава підтримує Україну, але відстоюватиме свої власні інтереси і порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших, та скасував зустріч з Володимиром Зеленським.