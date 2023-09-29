Дело не только в зерне. Польша и Словакия все равно будут поддерживать Украину - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Польша и Словакия будут продолжать поддерживать Украину в ее войне с Россией, несмотря на недавнюю резкую риторику в отношении Киева, но эта поддержка возобновится после выборов.

Об этом пишет Reuters.

Польша недавно считалась одним из самых верных союзников Украины в войне, но отношения испортились после решения Польши продлить запрет на импорт украинского зерна.

"Я ожидаю и уверен, что Украина и Польша найдут способ решить эти проблемы без негативного влияния на военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

Польша, избирающая новый парламент 15 октября, заявила на прошлой неделе, что больше не будет соглашаться на новые поставки оружия в Украину, а лидер словацкой оппозиции и лидирующий в опросах перед субботними выборами бывший премьер-министр Роберт Фицо пообещал после победы прекратить военную поддержку Украины.

При этом Словакия была верным союзником Украины и направляла оружие, истребители МиГ-29 и ПВО С-300.

"Какое бы новое правительство ни было у них в Словакии, мы будем продолжать встречи НАТО и я уверен, что мы найдем способы продолжать оказывать поддержку", - подчеркнул он.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч в интервью " Украинскому Радио ", выразил надежду на достижение взаимопонимания и отметил, что тема украинского зерна не наряд или помешает дружеским отношениям двух стран.

Дипломат сообщил, что совсем недавно состоялся телефонный разговор между министрами сельского хозяйства, в ходе которого украинская сторона представила свои предложения по решению спорных вопросов. Польская сторона взяла паузу для их обсуждения и через неделю-две состоится следующий телефонный разговор.

Зварыч сказал, что пока не видит ничего такого, чтобы нарушило или подорвало крепкий фундамент дружбы и братства с Польшей. Поскольку обе страны не заинтересованы в том, чтобы отношения ухудшились.

"Эти дискуссии, которые сейчас продолжаются в экономической плоскости, это только маленькая частица того, что происходит в отношениях между Украиной и Польшей. А подавляющее большинство вопросов действительно развивается очень положительно", - подчеркнул он и добавил, что это все заслуга украинского и польский народ.

Напомним, несколько дней назад Дуда заявил, что Варшава поддерживает Украину, но будет отстаивать свои собственные интересы и сравнил Украину с утопающим, который может потянуть за собой на глубину других, и отменил встречу с Владимиром Зеленским.