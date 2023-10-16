На выборах в Польше оппозиционные партии набирают большинство голосов: какие последствия для Украины

На прошедших 15 октября парламентских выборах в Польше проходной барьер для попадания в Сейма преодолели пять партий и блоков.

Об этом сообщает Polska Agencja.

Рекордная явка

Явка на парламентских выборах была самой высокой с 1989 года и составила 72,9%. Предыдущий рекорд (среди парламентских выборов) был в 1989 году – 62,7%.

По результатам парламентских выборов в Польше должны выбрать 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Результаты экзитпола

Результаты экзитполов, которые обнародовали сразу же по закрытию избирательных участков, оказались неожиданными.

Главными соперниками на этих выборах в Польше стали национал-демократическая партия "Право и справедливость", которая уже 8 лет подряд находится у власти и имеет своего президента в лице Анджея Дуды, своего премьера, свое правительство, свое парламентское большинство и стремилась взять под контроль судебной ветви власти и оппозиционная либерально-демократическая "Гражданская коалиция" во главе с экс-председателем Европейского Совета Дональдом Туском.

Если практически все прогнозировали победу властной коалиции во главе с партией "Права и справедливость" Ярослава Качиньского и нынешнего премьер-министра Матеуша Моровецкого, то второе место с разницей всего в 5,2% заняла "Гражданская коалиция" Дональда Туска.

По данным экзитпола Ipsos, симпатии польских избирателей распределены следующим образом:

правящая национал-демократическая партия "Право и справедливость" (PiS) – 36,8%,

оппозиционная либерально-демократическая "Гражданская коалиция" (KO во главе с "Гражданской платформой", PO) - 31,6%,

"Третий путь" – блок центристской "Польши 2050" и крестьянского "Польского Народного Объединения" (Polska 2050 i PSL) – 13%,

"Левица" - 8,6%,

националистическая "Конфедерация" – 6,2%.

Таким образом, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" суммарно набирают 53,2% и способны образовать правительство без "Права и справедливости".

"Право и Справедливость" может получить 200 мест в парламенте. "Гражданская коалиция" может получить 163 места. Партия "Третий Путь" имеет прогнозируемые 55 мест, "Левые" - 30 мест, а "Конфедерация" - 12 мест.

Лидеры крупнейших партий – Ярослав Качиньский и Дональд Туск – уже назвали результаты экзитпола своими победами. Качиньский отметил, что перед его политической силой будет непростое время на формирование большинства.

Туск объявил о победе на выборах в Польше

После объявления данных экзит-пола лидер польской оппозиции, бывший премьер-министр и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил, что у оппозиционных групп достаточно голосов, чтобы свергнуть правящую партию "Право и справедливость" после парламентских выборов, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что оппозиционные партии получат 248 мест в нижней палате парламента по сравнению с 212 местами у партий Право и справедливость и Конфедерации.

Партия "Право и справедливость" обвиняют в сворачивании демократии в Польше в течение двух сроков ее правления, что привело к напряженности в отношениях с ЕС.

Моравецкий хочет сформировать в Польше новое правительство

Нынешний премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о готовности сформировать новое правительство Польши по итогам парламентских выборов, говорится в сообщении канцелярии премьера Польши в соцсети Х .

"Традиционно президент поручает формирование правительства партии, показавшей наивысший результат. Мы создадим стабильное правительство, которое сможет провести Польшу через разные неурядицы", – сообщил Моравецкий.

Premier @MorawieckiM dla @tvp_info: Taka jest tradycja, że prezydent powierza misję utworzenia rządu partii z najwyższym wynikiem. My będziemy tworzyć stabliny rząd, który będzie potrafił przeprowadzić Polskę poprzez różne przeciwności. pic.twitter.com/09DnUUd0xz — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2023

Что может измениться в польской политике по отношению к Украине

Лучше всего для Украины, что в конце концов мало голосов набрала Конфедерация, в состав которой входят откровенно пророссийские деятели. Всего 12 мандатов – они не смогут ни на что существенно повлиять.

Темы украинских беженцев и зерна для поляков сегодня одни из самых острых. Поэтому звучали громкие предвыборные заявления, несколько изменились и настроения поляков, на чем удачно играют политики.

И в то время, как зерновой вопрос по всей вероятности отойдет на второй план и найдет определенные консенсусы, тема беженцев будет оставаться ключевой в украинском вопросе на польской политической сцене.

По предварительным прогнозам, более реально, что часть помощи или льгот для украинцев могут не быть продленными.

Но дальнейшие поставки оружия для Украины и учения украинских военных не ставятся под сомнение, учитывая постоянное участие в этом процессе НАТО и ЕС.

Ухудшение отношений между Украиной и Польшей

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя "зерновой кризис", сравнил Украину с утопающим, который хватается за все и может увлечь за собой на глубину других, и отменил встречу с Владимиром Зеленским.

На фоне ухудшения польско-украинских отношений из-за импорта украинской агропродукции, в Польше заговорили о возможном уменьшении поддержки Украины и украинских беженцев.

Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, поскольку польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.