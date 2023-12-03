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КПП "Угринов-Долгобычев" откроют для проезда пустых грузовиков из Украины в Польшу
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины смогло договориться с Министерством инфраструктуры Польши и Люблинским воеводством, в результате чего удалось открыть для движения пустых грузовиков пункт пропуска "Угринов – Долгобычев".
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
С 01:00 4 декабря из Украины в Польшу через настоящее КПП начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн.
Согласно сообщению, "Угринов - Долгобычув" - это пункт пропуска, который обычно работал только для легкового транспорта и автобусов, но теперь им смогут пользоваться и грузовики.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Открытие "Угринов" является первым пунктом по перечню мероприятий, которые мы реализуем для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы. Работаем над тем, чтобы как можно быстрее снять блокаду с учетом интересов нашего рынка и государства", - рассказал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Согласно сообщению, уже завтра пустые грузовики и цистерны могут начинать движение по данному пункту пропуска. При этом регистрация в электронной очереди на пересечение границы не требуется.
Отмечается, что пропускная способность КПП составит более 100 грузовиков в сутки.
В чем важность пропуска пустых грузовиков
Заметим, что во время своей забастовки поляки пообещали пропускать только авто с гуманитарной и военной помощью для Украины, остальные грузовики с обеих сторон границы стоят неделями.
Украинские перевозчики возмущаются, ведь на выезд с Украины стоят сотни пустых грузовиков, часть из которых едет именно за гуманитарной, военной или медицинской помощью, которые крайне необходимы стране, находящейся в состоянии войны.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий после трехсторонних переговоров между Украиной, Польшей и Европейской Комиссией сообщил, что из-за данной проблемы Украина высказала Польше предложение открыть дополнительных пунктов пропуска, которыми смогут пользоваться именно пустые грузовики.
Какие КПП заблокировали поляки
Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать работу КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" из ЕС. Позже поляки заблокировали КПП "Шегини-Медика".
Впоследствии появилась информация, что польские забастовщики планируют заблокировать еще два пункта пропуска на границе с Украиной – "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице".
Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной сейчас в очередях стоят 2600 грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.