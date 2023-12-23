Польські протестувальники завтра призупинять блокування КПП "Медика"

Польські протестувальники вирішили на свята тимчасово призупинити блокаду. Завтра, 24 грудня, з 8 години ранку вони дозволять відновити звичний рух на пункті пропуску "Медика".

Про це повідомляє Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі.

‼️ Protest w #Medyka zawieszony od jutra, od godz. 8:00.

Minister @CzSiekierski i sekretarz stanu @EKOlodziejczak_ spotkali się dziś z protestującymi rolnikami w Medyce. 🤝

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wspólnie podzielili się opłatkiem.🎄 pic.twitter.com/8t6TT82tmL — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) December 23, 2023

Дане рішення було ухвалене після того, як сьогодні з проектувальниками на кордоні поспілкувався міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський.

2 або 3 січня 2024 року поляки можуть відновити страйк на кордоні. Один із організаторів страйку Роман Кондрув заявив, що у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.

Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак написав, що він поспілкувався з фермерами, які очолювали акцію протесту.

"Протест призупинено, три основні вимоги якнайшвидше перейдуть у фазу реалізації. Після Нового року ми сідаємо за стіл, щоб разом виробити очікувані рішення", - зазначив він.

Rolniczy protest w #Medyka zawieszony.



Od samego rana razem z ministrem @CzSiekierski rozmawialiśmy z rolnikami prowadzącymi protest.

Protest został zawieszony, trzy główne postulaty wejdą w fazę realizacji jak najszybciej to możliwe.



Po Nowym Roku siadamy do stołu by… pic.twitter.com/AQVWyIvVOy — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) December 23, 2023

Нагадаємо, вчора під час зустрічі заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова із новопризначеним заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем, чиновники узгодили план дій для розблокування кордону.

Дана зустріч продовжить домовленості, які були досягнуті 20 грудня на рівні віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та міністра інфраструктури Польщі Даріуша Климчака.

Польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною 6-го листопада, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Шегині-Медика".