- Тип
- Оновлено Оновлено
- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Польські протестувальники завтра призупинять блокування КПП "Медика"
Польські протестувальники вирішили на свята тимчасово призупинити блокаду. Завтра, 24 грудня, з 8 години ранку вони дозволять відновити звичний рух на пункті пропуску "Медика".
Про це повідомляє Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі.
Дане рішення було ухвалене після того, як сьогодні з проектувальниками на кордоні поспілкувався міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський.
2 або 3 січня 2024 року поляки можуть відновити страйк на кордоні. Один із організаторів страйку Роман Кондрув заявив, що у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак написав, що він поспілкувався з фермерами, які очолювали акцію протесту.
"Протест призупинено, три основні вимоги якнайшвидше перейдуть у фазу реалізації. Після Нового року ми сідаємо за стіл, щоб разом виробити очікувані рішення", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора під час зустрічі заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова із новопризначеним заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем, чиновники узгодили план дій для розблокування кордону.
Дана зустріч продовжить домовленості, які були досягнуті 20 грудня на рівні віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та міністра інфраструктури Польщі Даріуша Климчака.
Польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною 6-го листопада, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Шегині-Медика".