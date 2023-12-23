Польские протестующие приостановят блокировку КПП "Медика"

Польские протестующие решили на праздники временно приостановить блокаду. Завтра, 24 декабря, с 8 часов утра они позволят возобновить привычное движение на пункте пропуска "Медика".

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши.

‼️ Protest w #Medyka zawieszony od jutra, od godz. 8:00.

Minister @CzSiekierski i sekretarz stanu @EKOlodziejczak_ spotkali się dziś z protestującymi rolnikami w Medyce. 🤝

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wspólnie podzielili się opłatkiem.🎄 pic.twitter.com/8t6TT82tmL — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) December 23, 2023

Данное решение было принято после того, как сегодня с проектировщиками на границе пообщался министр сельского хозяйства Чеслав Секерский.

2 или 3 января 2024 года поляки могут возобновить забастовку на границе. Один из организаторов забастовки Роман Кондрув заявил, что в случае получения письменного заявления от премьер-министра о том, что их требования будут выполнены, протест, вероятно, не будет возобновлен.

Министерство аграрной политики Михал Колодзейчак написал, что он пообщался с фермерами, возглавлявшими акцию протеста.

"Протест приостановлен, три основных требования как можно быстрее перейдут в фазу реализации. После Нового года мы садимся за стол, чтобы вместе выработать ожидаемые решения", - отметил он.

Rolniczy protest w #Medyka zawieszony.



Od samego rana razem z ministrem @CzSiekierski rozmawialiśmy z rolnikami prowadzącymi protest.

Protest został zawieszony, trzy główne postulaty wejdą w fazę realizacji jak najszybciej to możliwe.



Po Nowym Roku siadamy do stołu by… pic.twitter.com/AQVWyIvVOy — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) December 23, 2023

Напомним, вчера во время встречи заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и Юрия Васькова с назначенным заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем, чиновники согласовали план действий по разблокированию границы.

Данная встреча продолжит договоренности, достигнутые 20 декабря на уровне вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака.

Польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчёва", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт " Шегини-Медика ".