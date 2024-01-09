Білий дім провів зустріч з керівниками оборонних компаній США щодо виробництва зброї для України

У понеділок, 8 січня, представники Білого дому зустрілися з керівниками компаній технологічних та оборонних галузей, щоб обговорити виробництво зброї для України.

Про це агентству Reuters розповіли представники адміністрації.

"Розмова була зосереджена на ряді систем, включаючи безпілотні літальні апарати, на тому, як їм протидіяти, а також на вирішенні проблеми розмінування", - повідомив один з посадовців журналістам.

Організатором зустрічі був голова Ради нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван. За словами іншого представника адміністрації, метою зустрічі було домогтися "відновити акцент на наданні допомоги Україні у подоланні ключових технологічних проблем, які, як вони визначили, гальмують їх прогрес і динаміку на полі бою".

На зустрічі були присутні представники компаній Fortem Aerospace, Palantir Technologies Inc, Anduril Industries Inc, Skydio та інші.

Представники адміністрації наголосили на тому, що будь-які зусилля з підтримки України будуть обмежені без пакета додаткової допомоги на суму понад $100 млрд, який включає близько $50 млрд нової допомоги у сфері безпеки для України, і який має бути схвалений Конгресом.

Чиновники заявили, що зустріч у понеділок дала їм можливість дізнатися про нові можливості цього сектору американської промисловості, сподіваючись, що уряд зможе сприяти впровадженню цих інновацій в Україну.

Проблеми з допомогою для України

На початку січня 2024 року Білий дім заявив про відсутність грошей для нових пакетів допомоги Україні. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що перед Новим роком США передали Україні останній пакет допомоги, на який було фінансування - $250 млн.

Коментуючи масований обстріл України Росією в ніч на 29 грудня, президент США Джо Байден наголосив на необхідності як можна швидше схвалити додаткову допомогу для Києва у боротьбі з агресором.

Нагадаємо, 22 грудня Джо Байден підписав Закон про національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби США у 2024-му фіскальному році. При цьому, для допомоги Україні передбачається виділити $300 млн.

Законопроект продовжує Ініціативу сприяння безпеці України, дозволяючи виділити $300 млн на програму допомоги у фінансовому році, який закінчується 30 вересня 2024 року. Однак ця цифра у $300 млн є каплею в морі порівняно з $61 млрд, які Байден просив схвалити у Конгресу для допомоги Києву в боротьбі з російським вторгненням, яке почалося в лютому 2022 року. Республіканці відмовилися схвалити допомогу Україні без згоди демократів на значне посилення імміграційного законодавства.

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