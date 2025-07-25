Понад 5000 українців змінили імена за пів року: як це зробити та скільки коштує

Українське законодавство передбачає чіткий порядок зміни прізвища, власного імені чи навіть по батькові — як для повнолітніх осіб, так і для осіб, які ще не досягли 18 років. За перший квартал 2025 року 5017 українців вирішили змінити свої імена.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства юстиції України.

Лідером за зміною імені став Київ. Там цією послугою скористалися – 784 рази. Також активно змінювали імена у Дніпропетровській (433), Львівській (403), Одеській (359), Київській (335), Харківській (255) областях.

Як змінити ім’я?

У Мінюсті зазначили, що кожен громадянин України має право змінити ім’я:

з 16 років за власним бажанням;

з 14 до 16 років — за письмовою згодою батьків або піклувальника.

Для цього потрібно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем проживання. Для осіб, які постійно проживають за кордоном, — до консульської установи.

Перелік необхідних документів:

заява про зміну імені;

свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);

свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (у випадку, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

фотокартка заявника;

письмове зобов’язання заявника, складене у довільній формі, справжність підпису на якому нотаріально засвідчена, про його обізнаність щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей;

квитанція про сплату державного мита.

Скільки коштує змінити ім’я?

Зміна імені проводиться після сплати заявником державного мита або для громадян України, які постійно проживають за кордоном — сплати заявником консульського збору.

Поточна вартість послуги становить:

5,10 грн — за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу);

51 грн — за повторну зміну (не пов’язану з реєстрацією шлюбу).

Бажаючі здійснити такий акт повинні враховувати, що зміна імені тягне за собою зміну низки документів, зокрема паспорта громадянина України, закордонного паспорта, водійського посвідчення, тощо. А все це — додаткові витрати і час на оформлення.

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