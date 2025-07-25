Более 5000 украинцев сменили имена за полгода: как это сделать и сколько стоит

Украинское законодательство предусматривает четкий порядок смены фамилии, собственного имени или даже отчества — как для совершеннолетних, так и для лиц, не достигших 18 лет. За первый квартал 2025 года 5017 украинцев решили изменить свои имена.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства юстиции Украины.

Лидером по смене имени стал Киев. Там этой услугой воспользовались – 784 раза. Также активно меняли имена в Днепропетровской (433), Львовской (403), Одесской (359), Киевской (335), Харьковской (255) областях.

Как сменить имя?

В Минюсте отметили, что каждый гражданин Украины имеет право сменить имя:

с 16 лет по собственному желанию;

с 14 до 16 лет - по письменному согласию родителей или попечителя.

Для этого следует обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) по месту жительства. Для лиц, постоянно проживающих за границей, — в консульское учреждение.

Список необходимых документов:

заявление об изменении имени;

свидетельство о рождении заявителя;

свидетельство о браке (в случае, когда заявитель состоит в браке);

свидетельство о расторжении брака (в случае, когда брак расторгнут);

свидетельства о рождении детей (в случае, когда заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

свидетельства об изменении имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;

фотография заявителя;

письменное обязательство заявителя, составленное в произвольной форме, подлинность подписи на котором нотариально удостоверена, о его осведомленности о установленной законом ответственности за сообщение ложных сведений;

квитанция об уплате госпошлины.

Сколько стоит сменить имя?

Смена имени производится после уплаты заявителем государственной пошлины или для граждан Украины, постоянно проживающих за границей — уплаты заявителем консульского сбора.

Текущая стоимость услуги составляет:

5,10 грн - за регистрацию смены фамилии, имени и отчества (кроме изменения в случае регистрации брака);

51 грн - за повторную смену (не связанную с регистрацией брака).

Желающие осуществить такой акт должны учитывать, что смена имени влечет за собой изменение ряда документов, в частности, паспорта гражданина Украины, загранпаспорта, водительского удостоверения и т.п. А все это – дополнительные затраты и время на оформление.

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