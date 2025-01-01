В Украине подняли цены на оформление паспортов

Полиграфический комбинат "Украина" с 1 января поднял стоимость бланков отдельных биометрических документов, в результате чего возросла и стоимость их оформления. Об этом сообщает Государственная миграционная служба. При этом стоимость административных услуг не меняется – речь идет только о подорожании бланков.

Так, стоимость паспорта гражданина Украины (ID-карта) с оформлением до 20 рабочих дней увеличена с 504 до 558 гривен (стоимость бланка выросла с 378 до 432 гривен). За срочное оформление такого документа в срок до 10 дней нужно дополнительно выложить 370 гривен. При этом оформление обычного паспорта в виде ID-карты, которое делается человеку впервые, по-прежнему будет бесплатным.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу с оформлением до 20 рабочих дней обойдется теперь в 1042 гривны вместо 958 (стоимость бланка выросла с 606 до 690 гривен). Срочное его оформление за 7 дней обойдется на 640 гривен дороже.

Стоимость вида на постоянное проживание в Украине увеличится, но незначительно — с 1151 до 1175 гривен (стоимость бланка выросла с 570 до 594 гривен). Вид на временное проживание в Украине подорожал значительнее - с 1022 до 1080 гривен (стоимость бланка составляла 536 гривен, а теперь 594).

В ГМС обращают внимание, что граждане, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря, получат документы по старой цене. Те же, кто оплатил админуслуги до 31 декабря, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи заявлений.

Напомним, что в прошлый раз цены на оформление загранпаспортов через ГМС повышались с 1 апреля 2024 года. Тогда речь шла тоже только о подорожании бланков. Что касается центров обслуживания граждан "Паспортный сервис" ГП "Документ", то они подняли стоимость услуг в октябре этого года.