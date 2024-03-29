С 1 апреля в Украине вырастет стоимость оформления загранпаспорта

С оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу в течение 20 рабочих дней теперь составит 958 грн.

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Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Отмечается, что из-за изменения стоимости бланков возрастет и общая стоимость оформления этого документа.

Так, если стоимость оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований до 31.03.2024 года составляла 1496 грн (992 грн – стоимость админуслуги и 504 грн – стоимость бланка), то с 01.04 .2024 она будет составлять 1598 грн (992 грн – стоимость админуслуги и 606 грн – стоимость бланка).

В свою очередь, стоимость изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу в течение 20 рабочих дней до 31.03.2024 года составляла 856 грн (352 грн – стоимость админуслуги и 504 грн – стоимость бланка). С 01.04.2024 она составит 958 грн (352 грн – стоимость админуслуги и 606 грн – стоимость бланка).

В Государственной миграционной службе подчеркивают, что граждане Украины, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31.03.2024, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.03.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений.

Напомним, с 15 мая 2023 года, кроме одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта, родители или законные представители могут одновременно оформлять паспорта для выезда за границу также детям до 14 лет.

Добавим, что с 1 января 2024 года увеличилась стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверения личности без гражданства для выезда за границу.

Также с 1 января 2024 года возросла стоимость услуг Территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД.

Согласно Постановлению от 27 декабря 2023 г. № 1386, выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами увеличится с 26 гривен до 230 гривен, принятие теоретического экзамена — с 13 гривен до 250 гривен, принятие практического экзамена — с 13 гривен до 420 гривен, а регистрация авто – с 200 гривен до 350 гривен.

Кроме того, 28 марта в немецком Мюнхене начало свою работу мобильное подразделение ГП "Документ". Это третья локация в Германии, где украинцы могут обменять или восстановить утраченные документы и водительские права.

Фото: ua.depositphotos.com