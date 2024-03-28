- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
В Мюнхене заработало мобильное подразделение ГП "Документ": какие услуги доступны украинцам
28 марта в немецком Мюнхене начало свою работу мобильное подразделение ГП "Документ". Это третья локация в Германии, где украинцы могут обменять или восстановить утраченные документы и водительские права.
Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.
"Документ" расположен по адресу: г. Мюнхен (München), Dachauer Str. 122, 80637. График работы – с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.
Как сообщили в главном сервисном центре МВД, обслуживание граждан будет проходить в мобильных комплексах. Это специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис", которые могут обслужить до 200 посетителей в течение рабочего дня.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Посетителям доступна только живая очередь, но уже через неделю будет введена электронная.
Для обмена или восстановления водительского удостоверения необходимо предъявить следующие документы:
- Паспорт гражданина Украины со сведениями о месте регистрации. Если паспорт в форме ID-карты без данных, дополнительно предоставляется выписка о регистрации места жительства. Или загранпаспорт;
- Идентификационный номер налогоплательщика;
- При необходимости документ, подтверждающий изменение персональных данных (например, свидетельство о браке);
- Медицинская справка (во время военного положения не обязательна).
Паспортные документы украинцы за рубежом могут оформить в 7 странах: Германии, Италии, Словакии, Испании, Турции, Чехии, Польше.
Заказать водительское удостоверение можно в 27 странах Европы
Кроме обмена на месте, украинцы могут заказать международную доставку водительского удостоверения. Она доступна уже в 27 странах Европы.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко напомнил, что осенью 2023 года МВД запустило этот сервис, чтобы украинцы за границей могли быстро и удобно обменять водительские документы, без бюрократии и очередей.
"Оформить заявку можно через Кабинет водителя. На сегодняшний день наши граждане обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки", - подчеркнул Клименко.
В МВД напомнили, что международная доставка водительского удостоверения доступна в такие страны Европы: в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Италию. В феврале услугу запустили в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.