В Мюнхене заработало мобильное подразделение ГП "Документ": какие услуги доступны украинцам

28 марта в немецком Мюнхене начало свою работу мобильное подразделение ГП "Документ". Это третья локация в Германии, где украинцы могут обменять или восстановить утраченные документы и водительские права.

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Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

"Документ" расположен по адресу: г. Мюнхен (München), Dachauer Str. 122, 80637. График работы – с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

Как сообщили в главном сервисном центре МВД, обслуживание граждан будет проходить в мобильных комплексах. Это специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис", которые могут обслужить до 200 посетителей в течение рабочего дня.

Посетителям доступна только живая очередь, но уже через неделю будет введена электронная.

Для обмена или восстановления водительского удостоверения необходимо предъявить следующие документы:

Паспорт гражданина Украины со сведениями о месте регистрации. Если паспорт в форме ID-карты без данных, дополнительно предоставляется выписка о регистрации места жительства. Или загранпаспорт;

Идентификационный номер налогоплательщика;

При необходимости документ, подтверждающий изменение персональных данных (например, свидетельство о браке);

Медицинская справка (во время военного положения не обязательна).

Паспортные документы украинцы за рубежом могут оформить в 7 странах: Германии, Италии, Словакии, Испании, Турции, Чехии, Польше.

Заказать водительское удостоверение можно в 27 странах Европы

Кроме обмена на месте, украинцы могут заказать международную доставку водительского удостоверения. Она доступна уже в 27 странах Европы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко напомнил, что осенью 2023 года МВД запустило этот сервис, чтобы украинцы за границей могли быстро и удобно обменять водительские документы, без бюрократии и очередей.

"Оформить заявку можно через Кабинет водителя. На сегодняшний день наши граждане обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки", - подчеркнул Клименко.

В МВД напомнили, что международная доставка водительского удостоверения доступна в такие страны Европы: в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Италию. В феврале услугу запустили в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.