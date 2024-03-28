У Мюнхені запрацював мобільний підрозділ ДП "Документ": які послуги доступні українцям

28 березня у німецькому Мюнхені розпочав свою роботу мобільний підрозділ ДП "Документ". Це третя локація в Німеччині, де українці можуть обміняти чи відновити втрачені документи і посвідчення водія.

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Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру МВС.

"Документ" розташований за адресою: м. Мюнхен (München), Dachauer Str. 122, 80637. Графік роботи - з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.

Як повідомили у головному сервісному центрі МВС, обслуговування громадян відбуватиметься в мобільних комплексах. Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс" і вони можуть обслужити до 200 відвідувачів протягом робочого дня.

Наразі відвідувачам доступна лише жива черга, але вже за тиждень буде запроваджена електронна.

Для обміну чи відновлення посвідчення водія необхідно пред'явити такі документи:

Паспорт громадянина України з відомостями про місце реєстрації. Якщо паспорт у формі ID-картки без цих даних, то додатково надається витяг про реєстрацію місця проживання. Або закордонний паспорт;

Ідентифікаційний номер платника податків;

За потреби документ, що підтверджує зміну персональних даних (наприклад, свідоцтво про шлюб);

Медична довідка (під час воєнного стану не є обов'язковою).

Наразі паспортні документи українці за кордоном можуть оформити у 7 країнах: Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Туреччині, Чехії, Польщі.

Замовити посвідчення водія можна у 27 країнах Європи

Додамо, що окрім обміну на місці, українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія. Вона доступна вже у 27 країнах Європи.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко нагадав, що восени 2023 року МВС запустило цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи, без бюрократії та черг.

"Оформити заявку можна через Кабінет водія. На сьогодні наші громадяни обміняли понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки", - підкреслив Клименко.

У МВС нагадали, що міжнародна доставка посвідчення водія доступна у такі країни Європи: в Польщу, Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію та Італію. У лютому послугу запустили у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії.