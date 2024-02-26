Украинцы в оккупации смогут оформить временное удостоверение гражданина Украины: как это сделать

Украинское правительство приняло экспериментальный проект, который позволит оформлять украинцам на ВОТ временное удостоверение гражданина Украины через членов семьи или законных представителей.

Об этом сообщило Минреинтеграции.

Речь идет об оформлении документа без присутствия самого находящегося на ВОТ лица. Но член семьи или законный представитель, обращающийся за документом от лица человека на ВОТ, должен находиться на подконтрольной территории.

В ведомстве отмечают, что многие наши граждане на временно оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий потеряли или не получили паспорта.

Так, согласно порядку временное удостоверение гражданина Украины будут оформлять органы ГМС на основании обращений:

одного из родителей (усыновителей);

опекунов, попечителей или других законных представителей;

одного из супругов;

совершеннолетних ребенка или внука/внучки;

родного (полнородного, неполнородного) брата/сестры;

официального обращения Минреинтеграции

Оформление временного удостоверения гражданина Украины возможно для таких лиц:

потерявших паспорт гражданина Украины, но относительно которых содержится информация об оформлении паспорта (в том числе заграничного) в Едином государственном демографическом реестре или в ведомственной системе ГМС;

для лиц младше 18 лет, относительно которых отсутствует информация в Реестре или в ведомственной системе ГМС.

"Временное удостоверение гражданина Украины будет изготавливаться бесплатно в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты. Готовый документ будет направляться в соответствующий территориальный орган ГМС или Минреинтеграции с целью передачи его законному представителю или члену семьи", - сообщили в министерстве, добавив, что представитель передаст документ человеку, на имя которого оформлено такое временное удостоверение.

Паспортизация на ВОТ

Россияне продолжают политику террора и запугивание местного населения на оккупированных территориях и угрожают отбирать детей у родителей, если они не получат паспорт РФ.

На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.

Кроме того, россияне продолжают политику принудительной паспортизации. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.

Полицейские проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага. На период заезда правоохранителей в селах ограничиваются передвижения местного населения.

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