Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о множественном гражданстве, представленный Зеленским

Этим законопроектом актуализируются положения законодательства в сфере миграции и гражданства.

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Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

В сообщении говорится, что комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений на своем заседании 6 февраля 2024 года поддержал проект Закона о некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины, №10425 от 22.01.2024, поданный президентом Украины.

Отмечается, что этим законопроектом актуализируются положения законодательства в сфере миграции и гражданства, в частности, по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины. Кроме этого, документ усовершенствует правовое регулирование вопросов по поводу статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в составе Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законодательством формирований принимают участие в защите независимости и территориальной целостности Украины.

Напомним, 22 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. По его словам, этот законопроект даст возможность иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан России.

Еще в октябре 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что введение множественного гражданства должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского общества. По его словам, такая политика не должна касаться недружественных Украине стран.

Законодательство Украины о гражданстве

Напомним, что согласно статье 4 Конституции в Украине "существует единое гражданство". Закон о гражданстве Украины определяет, что если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства или государств (или если иностранец приобрел украинское гражданство), то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Никакого наказания для граждан Украины за получение другого гражданства украинское законодательство не устанавливает, однако приобретение другого гражданства определено как одно из законных оснований потери гражданства Украины.

В конце апреля 2023 года Конституционный суд приступил к рассмотрению дела относительно официального толкования статьи 4 Конституции, открытой по представлению 99 депутатов Верховной Рады. Пока решение в ней еще не принималось.

Законопроект о втором гражданстве от "Слуг народа"

В январе 2021 года депутаты от партии "Слуга народа" уже предлагали Раде легализовать в Украине второе гражданство.

Депутаты Верховной Рады Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша предлагали парламенту предусмотреть возможность наличия иностранного гражданства у граждан Украины. Соответствующий законопроект №4640 они внесли в Совет 25 января 2021 года.

В пояснительной записке к документу авторы объяснили, что этот вопрос остается неурегулированным украинским законодательством, а предложенные изменения могли бы предоставить гражданам возможность добровольной легализации наличия иностранного гражданства (подданства) без угрозы национальным интересам и суверенитету Украины.

Кроме того, по мнению нардепов, принятие такого закона также способствовало улучшению и усилению связей украинской диаспоры и эмигрантов из Украины с исторической родиной.

Однако 6 сентября 2022 года законопроект был снят с рассмотрения.

Отметим, что в мае 2020 года Совет без голосования отложил рассмотрение поданного президентом Владимиром Зеленским еще в декабре 2019 года законопроект о двойном гражданстве №2590 и больше к нему не возвращался.

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