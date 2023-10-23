Кулеба выступил за возможность множественного гражданства для украинцев. "Недружественных" стран это не касается

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что введение множественного гражданства должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества. Об этом, как передает "Укринформ", он сказал в обращении к Всемирному конгрессу украинцев.

"Остро необходимо сохранить их связь с Родиной. Это - о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что он убежден в необходимости введения множественного гражданства, поскольку "нужно руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире".

По мнению дипломата, государство должно открыть для миллионов украинцев за границей возможность сохранять свой украинский паспорт или получить его, а также принять как свершившийся факт, что со вступлением Украины в Евросоюз паспорта Украины будут иметь такой же статус, как и паспорта соседних европейских государств.

"Конечно, эта политика должна воплощаться разумно, постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", – добавил министр.

Напомним, что согласно статье 4 Конституции в Украине "существует единое/единственное гражданство". Закон о гражданстве Украины определяет, что если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства или государств (или если иностранец приобрел украинское гражданство), то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Никакого наказания для граждан Украины за получение другого гражданства украинское законодательство не устанавливает, однако приобретение другого гражданства определено как одно из законных оснований утраты гражданства Украины.

В конце апреля этого года Конституционный суд начал рассмотрение дела об официальном толковании статьи 4 Конституции, открытой по представлению 99 депутатов Верховной Рады. Пока решение по этому вопросу не принималось.