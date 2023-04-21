Зеленский подписал закон о получении гражданства: нужно будет сдавать экзамены

Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект №7606 о новых правилах получения гражданства Украины.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в законы "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно условий принятия в гражданство Украины.

Получатель гражданства должен будет сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

В частности, в законопроекте идет речь о лицах, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которых в гражданство представляет государственный интерес. Также говорится о тех иностранцах, которые служат военной службой по контракту в ВСУ, Госслужбе транспорта или Нацгвардии.

Напомним, законопроект №7606 был принят 21 марта, его поддержали в общей сложности 281 депутатов.